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Spor

Ertuğrul Sağlam'ın yeni kulübü belli oldu

"Şu an itibarıyla Ertuğrul Sağlam hocamız camiamıza hayırlı olsun. Bir dakika önce el sıkıştık"

18 Ocak 2017 11:37

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Hüseyin Kalpar'dan boşalan teknik direktörlük görevine Ertuğrul Sağlam'ı getirdiklerini duyurdu.

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şu an itibarıyla Ertuğrul Sağlam hocamız camiamıza hayırlı olsun. Bir dakika önce el sıkıştık." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İstanbul'da Ertuğrul Sağlam ile kulüp ikinci başkanı Kamil Köseoğlu, asbaşkan Bilal Gömeç, genel koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu ve futbol şube sorumlusu Fahri Özçelik'in görüşerek el sıkıştığı ve anlaşmanın 1,5 yıl olduğu öğrenildi.

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Spor Toto Süper LigAytemiz AlanyasporHasan ÇavuşoğluHüseyin Kalparteknik direktörlük

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