Ertuğrul Sağlam: Koltuğu bırakmayız

Beşiktaş Teknik Direktörü, "4 maçta 3 galibiyet almak iyi bir başlangıç içinde olduğumuzu ortaya koydu. Futbolcularımla Süper Lig’i namağlup olarak bitirmek istiyoruz" dedi.



Beşiktaş Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, dün başkan Yıldırım Demirören, genel sekreter Kenan Öner, asbaşkan Levent Erdoğan, Ertunç Soğancıoğlu, Şeref Yalçın’ın katıldığı toplantıda Gaziantepspor maçının ve takımın genel bir değerlendirmesini yaptı. Sağlam, "Yakaladığımız bu liderlik koltuğunu kolay bırakmayız. 4 maçta 3 galibiyet almak iyi bir başlangıç içinde olduğumuzu ortaya koydu. Süper Lig’i namağlup olarak bitirmek istiyoruz" dedi.



Örnek gösterileceğiz



Başkan Demirören ve yönetimine teşekkür eden Sağlam şöyle konuştu: "Sezon başında istediğimiz oyuncuların alımında hertürlü fedakarlığı yaptığınız için teşekkür ederim. Takım için oynayan yıldızlar topluluğu olduk. Yerli ve yabancı oyuncularımız geçen yıldan çok farklı bir yere geldiler. Takımdaşlık, birlik, beraberlik üzerine kurulu ekibimiz bu sezon hem Avrupa kupalarında hem de Türkiye’de rekorlar kırarak örnek gösterilecektir."



Çok fırsat yakaladık



Gaziantepspor’un ligin en zorlu ekiplerinden biri olduğuna dikkat çeken Sağlam sözlerini şöyle sürdürdü: "Zorlu bir maç oynadık, rakip 10 kişi kaldığında rahatlayabildik. Gaziantepspor önünde sayısız gol fırsatı yakaladık. Beşinci resmi maçta da gol yemedik. Önemli olan takım savunmasının başarısıdır. Zapotocny, Seric, Sivok, İbrahim Toraman, İbrahim Üzülmez, Ali Tandoğan, Gökhan Zan’ın her an oynayacak şekilde hazır olmaları defansımızın gücünü ortaya koyuyor."



Beşiktaş’ın rakiplerinden farklı yanlarının olduğuna dikkat çeken Sağlam, "Her şeyden önce her mevkide rekabet edecek oyunculara sahibim. Özellikle sezon başında defansımızın sağlam bir şekilde oturması için yoğun çalışma yaptık. Uzun süredir izlediğimiz futbolcuları kadromuza kattık. Alt yapı sorumlusu Mehmet Ekşi, Fikret Demiral, Sarp Yiğit ve diğer arkadaşlarla sürekli oturup konuşuyor ve gençlerimizi de böylesi tecrübeli isimlerin arasında pişiriyoruz" dedi.