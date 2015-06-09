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Spor

Ertuğrul Sağlam Fenerbahçe'nin iki transferini açıkladı

Sağlam, katıldığı canlı yayında transferlerin kesinleştiğini söyledi

09 Haziran 2015 13:06

Bursaspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, katıldığı canlı yayında, Fernandao ile Şener Özbayraklı'nın Fenerbahçe ile anlaştığını duyurdu.

Sağlam, yıldız golcü Fernandao ve 25 yaşındaki sağ bek Şener Özbayraklı'nın, yeni sezonda sarı-lacivertli formayı giyeceğini söyledi.

Şenol Güneş'in yerine Bursaspor'un başına geçen Sağlam, "Fernandao ve Şener Fenerbahçe'ye gitti gibi. Onların geri dönüşü olmayacak. Netleşmeden bir şey söylemek doğru olmaz, ama Şener'in Fenerbahçe ile anlaştığını biliyorum, Fernandao'nun da anlaştığını söyleyebiliriz" dedi.

Radikal'in haberine göre, 45 yaşındaki teknik adam, Arjantinli oyuncu Fernando Belluschi'nin ise yeşil-beyazlı takımda kalacağını vurguladı.

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