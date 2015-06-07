Bursaspor'da yeniden Ertuğrul Sağlam dönemi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile prensipte anlaşma sağladı.

Şenol Güneş'in sözleşmesinin sona ermesinin ardından teknik direktör arayışını sürdüren Bursaspor'da, Kulüp Başkanı Recep Bölükbaşı, Futbol Şube Sorumlusu Necmettin Kocaman, Genel Sekreter Kemal Güler ve Başkan Danışmanı Mesut Mestan, dün gece İstanbul'da Sağlam ile bir araya geldi. Uzun süren görüşmenin ardından Sağlam ile 3 yıllığına prensip anlaşmasına varıldı.



AA'nın haberine göre, Yeşil-beyazlı takımla 2009-2010 sezonunda spor toto süper lig şampiyonluğu yaşayan Sağlam, gelecek hafta Bursa'ya gelerek sözleşme imzalayacak.