Ertuğrul Sağlam: “Beşiktaş maçı güzel günlerin başlangıcı olabilir”

İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA) -

Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Beşiktaş maçını kazanarak güzel günlere başlangıç yapabileceklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig 7\'nci haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Kayserispor antrenmanlarını sürdürdü. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklama yapan teknik direktör Ertuğrul Sağlam, “Lige iyi başladık, ilk 4 hafta sonunda takım adına ortaya çıkan pozitif durum son iki haftada alınan yenilgilerle ortadan kalktı. Oyuncularımın kendilerine yakışan futbolu sahaya yansıtacaklarından eminim. Ülkemizin futbola bakış açısı bu. Üç haftada mükemmel bir takım oluyorsunuz, 2 haftada çok kötü bir takım haline geliyorsunuz. Spora bakış açımızı bu. Bu takıma ve kadroya sonuna kadar güveniyorum. İnşallah bu olumsuz durum değişecektir. Önümüzde güzel bir fırsat var. Beşiktaş gibi büyük bir takımla oynayacağız. Beşiktaş maçını iyi değerlendirerek, güzel günlerin başlangıcını sağlayabiliriz. Rakibimizin öne çıkan özellikleri, avantajları neyse ona göre önlem almaya çalışacağız. Yaptığımız hataları azaltmaya çalışacağız. Ben takımıma yani oyuncularıma sonuna kadar güveniyor ve inanıyorum” diye konuştu.

BEDİR: \"KAYIPLARI TELAFİ ETMEYE ÇALIŞACAĞIZ\"

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, ligdeki son maçta Atiker Konyaspor karşısında sezon başından bu yana en kötü oyunu sergilediklerini kaydetti.

Bedir açıklamasının devamında, “Atiker Konyaspor maçında takımımızdan umutluyduk, maça hazırlanmıştık. Son 2 yıl içerisinde belki de oyuncuların en fazla motive olduğu maçtı. Belki de bugüne kadar oynadığımız en kötü maçı çıkardık. Göztepe ile Atiker Konyaspor maçlarındaki kayıplarımızı, Beşiktaş ve daha sonra Çaykur Rizespor müsabakalarında telafi etmeye çalışacağız. Ondan sonra da milli takım arası var. Tüm takımlar dinlenme fırsatı bulacak. Beşiktaş maçında oyuncularımız sahaya, ‘Mutlaka kazanacağız’ parolasıyla hazırlanıyor\" diye ifade etti.

BEŞİKTAŞ İLE KAYSERİ’DE OYNAYABİLİRİZ

Başkan Bedir, cumartesi günü İstanbul’da oynanması gereken Beşiktaş maçının Kayseri’de oynanma ihtimalinin olduğunu belirtti. Konu ile ilgili konuşan Bedir, \"Beşiktaş maçının Kayseri’de oynanması ihtimali var. Az ihtimal değil, yüzde 51’in üzerinde bir ihtimal. Sanıyorum bu konu bugün netleşir. Çünkü diğer kulüple de konuşup müsaade almışlar. Biz de ’Tamam’ dedik. Bunu kabul etmemizdeki en önemli etken, son maçta 2-0 yenilmemize rağmen taraftarlarımızın takımlarına ciddi bir şekilde sahip çıkması oldu. Eğer maç Kayseri’de oynanırsa daha dolu tribünlerde Beşiktaş ile baş edebileceğimizi düşünüyoruz. Deplasmanda da olsa takımımız alışkın, oradan da puan ya da puanlarla dönebilecek güçtedir\" ifadelerinde bulundu.

Sarı-Kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig’in 7’nci haftasında Beşiktaş ile oynayacakları maçın hazırlıklarını teknik direktör Ertuğrul Sağlam nezaretinde gerçekleştirdi. Futbolcular idmanda koşu ve ısınma hareketleri ile yenileme çalışmaları yaptılar. Sakatlığı bulunan Sakıb Aytaç, Oğuzhan Berber ve Oleksandr Kucher antrenmana katılmadı. Hafif sakatlığı bulan Asamoah Gyan düz koşu yaptı.

(FOTOĞRAFLI)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam’ın açıklamaları

-Kayserispor Başkanı Erol Bedir’in açıklamaları

-Antrenman görüntüleri

-Genel detay