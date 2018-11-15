Ertuğrul Sağlam: "Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz"

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA) -

KAYSERİSPOR Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, takım olarak sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini söyledi.

UEFA Uluslar Ligi müsabakaları nedeniyle lige verilen arada antrenmanlarına devam eden Kayserispor’da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sağlam, \"Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağımız, bizim ve rakibimizin için önemli olan karşılaşmanın hazırlıklarına 3 günlük iznin ardından başladık. Milli takımda kampında bulunan ve sakat olan oyuncularımız bize katılmadı. Sakat olan sporcularımızın tedavileri lige verilen arada tüm hızıyla devam ediyor. Bazıları hafta başında bizimle beraber olacaklar. Milli takım oyuncularımızın da katılımı ile tam takım halinde çalışacağız. Sıkıntılı bir süreci yaşıyoruz. Şuna inanıyoruz ki oyuncularımız üzerine düşeni yapacak ve Alanyaspor maçı ile sıkıntılı dönemi aşacağız. Bu gibi dönemler karakterli insanlar için, iyi gruplar için fırsat olur. Takımıma sonuna kadar güveniyorum. Futbolcularımız da karakterli duruş sergileyecekler. Takımı sıkıntılı süreçten çıkaracaklardır. Alanyaspor maçını bir dönüm maçı olarak görüyoruz. Ona göre sahada olacağız. Taraftar da spor kamuoyuda sezon başında ümitliydi. Daha sonraki süreçte taraftarı çok fazla üzdük. Çok büyük olgunluk gösterip takıma, hocalarına, kulübe sahip çıkıyorlar. Bizim yapmamız gereken; onların bu iyi niyetini bu desteğini karşılıksız bırakmamak zorundayız. Taraftarı daha fazla mutlu edemediğimiz için çok üzülüyoruz. Bu güne kadar göstermiş oldukları destekten çok teşekkür ediyorum\" dedi.

Sarı-kırmızılı takımın Kadir Has tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanına milli takım kampında bulunan Kana-Biyik, Cristian Sapunaru, Asamoah Gyan ve Rajko Rotman ile sakatlıkları devam eden Oğuzhan Berber, Sakıb Aytaç, Hasan Hüseyin Acar ve izinli olan Artem Kravets, Olaksandr Kucher, Levent Gülen ve Deniz Türüç antrenmana katılmadı. Bilal Başaçıkoğlu ve Chery salonda çalıştı. Antrenmana katılan futbolcular ısınma çalışmasının ardından 5’e 2 pas kondisyon çalışması yaptılar.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kayserisporlu futbolcuların antrenman sahasına gelişi

- Ertuğrul Sağlam’ın takımla konuşması

- Ertuğrul Sağlam’ın açıklamaları

- Başkan Erol Bedir, Sağlam ve Genel Menajer Erdem Kemaloğlu’nun konuşması

- Genel detaylar