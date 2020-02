Ertuğrul Sağlam: "Herkes şapkasını önüne koymalı"

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bursaspor\'un eski teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, Nilüfer Belediyesi tarafından yapılan İbrahim Yazıcı Stadyumu\'nun açılışına katıldı. Sağlam, İbrahim Yazıcı, Özhan Canaydın, İlhan Cavcav ve Süleyman Seba gibi isimlerin Türk futbolunda çok önemli olduğunu belirtti.

Bursaspor içinse Sağlam, önemli başarılar elde ettiğini ancak yanlışların yapıldığını dile getirerek, \"Türk futbolunun selameti açısından hem Bursaspor\'un selameti açısından bunları tartışabiliriz ama herkesin şapkasını önüne koyup, geçmişte neler yanlış yapıldı, doğrular nelerdi, gerçekleri ortaya çıkarabilmeli\" dedi.

2009-2010 sezonunda ligi şampiyon olarak noktalayan Bursaspor\'da o dönem takımın başında yer alan yeşil beyazlıların eski teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, açılışı gerçekleşen İbrahim Yazıcı Stadyumu\'nda yer aldı. Şampiyon merhum başkan İbrahim Yazıcı\'nın isminin stadyuma verilmesinin çok önemli olduğunu belirten Sağlam, \"Nilüfer Belediyesi\'ne Başkan Bozbey\'e, bu stadyumun bu aşamaya gelmesinde katkı sağlayan, emeği geçen, yukarıda başkanımdan altta inşaatta çalışan her elemanına kadar her birine teşekkür ediyorum. Çok önemli bir hizmet yapıyorlar, inşallah bundan sonraki süreçte de asırlar boyu İbrahim Yazıcı\'nın ismi, Türk futbol tarihinde Bursa\'da devamlı kalacak\" açıklamasını yaptı.

\"ŞAPKAMIZI ÖNÜMÜZE KOYACAĞIZ\"

Bursaspor ve Türk futbolunun önemli isimlerinden Sağlam, \"Bugünkü Türk futbolu ortamına baktığınız zaman biz, İbrahim Yazıcı gibi, Özhan Canaydın gibi, İlhan Cavcav gibi, Süleyman Seba gibi isimlerin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha görüyoruz. Yapmamız gereken bir iş var. Tekrar şapkamızı önümüze koyacağız. Bu insanlar Türk futboluna hangi değerleri sunmuşlar, Türk futbolu için neler yapmışlar, Türk futbolu için nelerden feragat etmişler ve hangi değerleri ortaya koymuşlar, bunları araştırma ekibi oturacak, ortaya çıkaracak ve yol haritasıyla beraber bu değerleri uygulamaya başlayacağız. Yapabileceğimiz bu dakikadan sonra bu önemli insanlara hem saygımızı, hem millet borcumuzu yerine getirmek için onların Türk futbolunda ortaya koyduğu değerleri de bizim yaşatmamız gerekiyor. İnşallah bunları yaparsak ben Türk futbolunun bundan sonraki süreçte nefes alacağına inanıyorum\" diye konuştu.

\"NE ÇALIŞTIĞIMIZI ANLAYABİLDİK, NE DE ANTRENÖRLÜK YAPTIĞIMIZIN FARKINA VARDIK\"

Bursaspor\'da yaşadığı günlere dair ise Sağlam, \"Çalıştığım dönem içerisinde ikinci dönemi saymıyorum çünkü o dönemde ben burada yaklaşık 12-13 hafta bulundum, görev yaptım diye saymıyorum. Çünkü başladığımız ilk günden bitirdiğimiz güne kadar açıkçası ne çalıştığımızı anlayabildik, ne antrenörlük yaptığımızın farkına vardık. Sıkıntılarla geçen bir sezondu. Dolayısıyla ikinci sefer geldim diye düşünmüyorum ben, çünkü çok şanssız bir dönemdi. İlk geldiğimizde ikinci yarı boyunca puan cetvelinde ikinci yarı itibariyle ikinciydik, ikinci sene şampiyon olduk. Üçüncü sene sezonu üçüncü bitirdik. Dördüncü sene hem kupa finali, hem de beşincilik, bıraktığımız sezonda da ikinci yarının 3\'üncü 4\'üncü maçıydı, biliyorsunuz o sezon da takım dördüncü bitirdi. 1\'incilik, 2\'ncilik, 3\'üncülük, 4\'üncülük ve 5\'incilik dahil çalıştığımız 5 sezonda her neticeyi elde ettik, araya bir de kupa finali sıkıştırdık\" ifadelerini kullandı.

\"YANLIŞLAR YAPILDI\"

\"Sonraki süreçte neler yaşandığını ben çok iyi biliyorum da ifade edemiyorum\" diyen deneyimli teknik adam, \"İnşallah müsait bir ortam olursa hem Türk futbolunun selameti açısından hem Bursaspor\'un selameti açısından bunları tartışabiliriz ama herkesin şapkasını önüne koyup, geçmişte neler yanlış yapıldı, doğrular nelerdi, bunları masaya yatırıp bundan sonrasındaki yol haritasındaki belirleyici gerçekleri ortaya çıkarabilmeli\" açıklamasını yaptı.

\"MUSTAFA HOCA İNŞALLAH DEVAM EDER\"

Mustafa Er\'in Bursaspor\'un başında yer almasıyla ilgili ise Ertuğrul Sağlam, \"Ben Mustafa Hoca\'yı tanıyorum, kendisine de çok değer veriyorum. Mustafa Hoca, 2 sezondur Bursaspor\'un en kritik döneminde göreve geldi ve çok büyük baskı ve stres altında iş yapmaya çalıştı. Benim temennim şu; genç kardeşimiz olarak inşallah önümüzdeki sezon kendi kuracağı, kendi hazırlayacağı takım ile sezona başlaması ve ondan sonrasıdır. Ben güzel olacağına inanıyorum inşallah devam eder\" şeklinde konuştu.

