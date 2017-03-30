Ertuğrul Özkök'ten Star'ın yayın yönetmenine: Oldu mu şimdi bu?

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak'ın "Hayır sonucu, parlamenter sistem değil, kaos getirir" ifadesine tepki gösterdi. "Ben yıllar önce Meclis’te alınan bir karar için '411 El Kaosa Kalktı' dediğim için bir kurşuna dizmediğiniz kaldı beni. Ne faşistliğimi bıraktınız, ne darbeciliğimi" diyen Özkök, "Milletin vekilinin aldığı karara 'Kaos' deyince milletin iradesine hakaret, milletin bizzat kendisinin verdiği oya 'Kaos' demek demokratlık; oldu mu şimdi bu?" diye yazdı.

Nuh Albayrak, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında 'hayır' çıkması durumunda, cumhurbaşkanının tüm yetkilerinin budanması gerektiğini savunmuş; "Birinin; cumhurbaşkanını seçme yetkisinin tekrar parlamentoya verilmesi gerektiğini halka anlatması gerekir" demişti. Albayrak, "Bu da yeterli değildir. Cumhurbaşkanının bütün yetkileri budanarak parlamenter sisteme uygun hale getirilmelidir" ifadesini kullanmıştı.

Ertuğrul Özkök'ün "Anneler ‘Mavi Balina Meydan Okumasına’ dikkat" başlığıyla yayımlanan (30 Mart 2017) yazısı şöyle:

Yahu arkadaş hani kaos kelimesine itirazınız vardı

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak dünkü yazısında aynen şu cümleyi kullanıyor:

“Hayır sonucu, parlamenter sistem değil, kaos getirir.”

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Demek ki referandumdan “Hayır”sonucu çıkarsa 17 Nisan sabahı gazetesinin manşeti hazır.

Diyecek ki...

“Yüzde 51 kaosa el kaldırdı...”

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Eee arkadaş sen öyle dersen ben de diyeceğim ki...

Ben yıllar önce Meclis’te alınan bir karar için “411 El Kaosa Kalktı” dediğim için bir kurşuna dizmediğiniz kaldı beni...

Ne faşistliğimi bıraktınız, ne darbeciliğimi...

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Ne oluyor şimdi...

Milletin vekilinin aldığı karara “Kaos” deyince milletin iradesine hakaret, milletin bizzat kendisinin verdiği oya “Kaos” demek demokratlık..

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Oldu mu şimdi bu...

“Evet” derse millet, “Hayır” derse kaosa yol açacak “illet”...

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Ah ah şu güzel nehrim...

Kenarında oturunca ne riyakârlıklar geçiyor önünden...