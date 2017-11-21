Ertuğrul Özkök'ten Star yazarına: 'Milli şuur' dediğimiz o duygu, şuursuz bir amok koşusu haline gelebilir

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Star yazarı Ardan Zentürk'ün, NATO skandalına ilişkin dün yayımlanan "Bu ABD ile savaşırız, 'yokum' diyen şimdiden gitsin..." başlıklı yazısıyla ilgili yorumda bulundu. Star yazarı için "Parmağını hepimizin böğrüne saplamış" diyen Özkök, yazıdan örnekler vererek "Tamam... Milli şuur, hepimizin özlediği harika bir ortak duygu...Ama, “milli şuur” dediğimiz o duygu, şuursuz bir amok koşusu haline gelirse milli felakete dönüşebilir..." dedi.

Ertuğrul Özkök'ün "O, ABD ile savaşırmış ‘yokum’ diyen gitsinmiş" başlığıyla yayımlanan (21 Kasım 2017) yazısı şöyle:

KÖŞE yazarı arkadaş, parmağını hepimizin böğrüne saplamış haykırıyor:

“Bu ABD ile savaşırız, ‘Yokum’ diyen şimdiden gitsin...”

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Gitsin de nereye gitsin... Cevabı yok...

*

Bir başka köşe yazarı arkadaşımız köşesinden haykırıyor:

“Türkiye makas değiştiriyor, herkes hesabını ona göre yapsın, ona göre ayağını denk alsın...”

*

Hangi makastan çıkıp hangi makasa giriyoruz...

Cevabı muğlak...

Herkes hesabını yapsın da, ne hesabı yapsın...

Onun cevabı da yok...

*

Memleket AKP’lisinden CHP’lisine, MHP’sinden Aydınlıkçısına, ondan ülkücüsüne, ulusalcısına galeyana gelmiş haykırıyor...

Adeta milli bir şuur ayakta...

Ve hepsinin ağzında aynı laf:

Ya katıl, ya sus, ya terk et...

*

Tamam, yüksek perdeden ben de bu ruh haline katılacağım... Ben de bağıracağım...

Kahrolsun Batı... Yıkılsın Türkiye’nin düşmanları...

*

Tamam... Milli şuur, hepimizin özlediği harika bir ortak duygu...

Ama, “milli şuur” dediğimiz o duygu, şuursuz bir amok koşusu haline gelirse milli felakete dönüşebilir...

Zarrab'ı rüşvetten o gün biz içeri atsaydık

GÜRÜL gürül akan bu galeyanda, kimse duymayacak olsa da fısıldayarak birkaç soru soracağım...

*

BİR...

Yahu arkadaş Zarrab demek Türkiye mi demektir...

Yani pespaye bir itirafçının iki lafı ile harcanacak bir ülke midir benim vatanım...

*

İKİ...

Tamam milli şuur ayakta, hepimiz galeyana geldik... İyi de arkadaş bu Zarrab denen adi rüşvetçiyi, o günlerde, milletvekillerimizin kaldırdığı ellerle aklamayıp, adi rüşvet suçundan yargılayıp cezasını verseydik ne olurdu diye düşündün mü hiç...

*

Sen düşünmediysen ben söyleyeyim.

Hiç olmazsa bugün bir Türk hapishanesinde yatıyor olurdu...

Yani, Türkiye’nin aleyhine çalışacak adi bir Amerikan bülbülü haline gelemezdi.

Makas değiştiren arkadaş bir de çocuklarına sorsan

BİZİ Batı’ya karşı siperlere davet eden, vatan sevgimizi, “Ya katıl, ya terk et”mezurası ile ölçmeye çalışan arkadaşlarımıza iki çift lafım var

Bir de çocuklarınıza sorun.

Makas değiştiren tren nereye gitsin?

Batı’da mı kalsın...

Yoksa, son 5 yıldır ıstırapla seyrettiğimiz Ortadoğu denilen şu bebek katilleri tarlasına mı gitsin...

Size küçük de bir tüyo vereyim...

Son Londra seyahatimde şunu öğrendim.

AKP döneminde zengin olmuş birçok iş insanı, bir yıldan bu yana Londra’da ev alıyor, çocuklarına okul bakıyormuş.