Ertuğrul Özkök'ten Sabah'ın yayın yönetmenine: Gazetenin yüzde kaçını 'hayır' çıkan şehirlerde satıyorsunuz?

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Sabah Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak'a yönelik olarak "16 Nisan akşamı sonuçlar geldiğinde hiç şunu merak ettin mi? Acaba Sabah gazetesinin yüzde kaçını 'Hayır' çıkan şehirlerde satıyorsunuz? Ama dikkat, öyle abone falan değil. Bayide sattığınız gazeteden söz ediyorum. Bir bakın. Bir zamanlar gazetenizin yüzde 80’e yakını o şehirlerde satılırdı" dedi.

Ertuğrul Özkök'ün "Fethedilmiş gönüller ve kırılmış kalpler" başlığıyla yayımlanan (19 Nisan 2017) yazısı şöyle:

Tablo şudur:

Başbakan, balkon konuşmasını, “Hayır” oyu çıkan Ankara’da yaptı.



Konuşma yaptığı AKP Genel Merkezi’nin bulunduğu Çankaya ilçesinde yüzde 80 “Hayır” çıktı.



Anlamı şudur: Cumhuriyet’in başkenti bu sisteme “Hayır” demiştir.



Cumhurbaşkanı evet için teşekkür konuşmasını “Hayır” oyu çıkan İstanbul’da yaptı.



Konuşmayı yaptığı Huber Köşkü’nün bulunduğu Sarıyer ilçesinde yüzde 60 “Hayır” oyu çıktı.



Evinin bulunduğu Üsküdar ilçesinde de “Hayır” oyu çıktı.



Şükür namazını kıldığı Eyüp ilçesinde “Hayır” çıktı.



Anlamı şudur: Osmanlı’nın payitahtı da bu sisteme hayır demiştir.



Cumhurbaşkanı evet oyu çıktıktan sonra rahmetli Necmettin Erbakan’ın kabrini ziyaret etti.



Erbakan’ın partisi “Hayır” oyu verdi.



Cumhurbaşkanı rahmetli Adnan Menderes’in mezarını ziyaret etti.



Adnan Menderes ve Celal Bayar’ın yakınları “Hayır” oyu verdi.



Anlamı şudur:



AKP’nin geleneğini sürdürdüğü iki eski partinin kurucuları bu sisteme hayır demiştir.



AKP, 2000’li yılların başında “Milli Görüş” gömleğini çıkarıp demokrasi, dürüstlük ve özellikle adalet vaat ederek önce Cumhuriyet ve Osmanlı’nın başkentlerinin gönlünü fethederek yükselmeye başlamıştı.



Şimdi o iki şehrin kalbini kırarak inişe geçiyor.



AKP’nin değerlendirmesi gereken gerçek budur.



İnsanların kalbini kırarak değil, gönlünü fethederek yürümelidir.



Bu referandum da kırık kalpleri yeniden kazanmak için tarihi bir düşünme fırsatıdır.

14 milyon aileye 'hayır' çıkan şehirlerin vergisi

Hürriyet Ekonomi’nin şefi Sefer Levent’ten rica ettim.



“Hayır” oyu çıkan şehirlerin verdiği vergiler nedir çıkarttı.



Buyurun tablo şöyle:



GELİR VERGİSİ:

Yüzde 80’i “Hayır” diyen şehirlerden toplanmış.

Yüzde 20’si “Evet” oyu çıkmış illerden.



KURUMLAR VERGİSİ:

Yüzde 85’i “Hayır” diyen şehirlerden toplanmış.

Yüzde 15’i “Evet” oyu veren şehirlerden.



TOPLAM VERGİ:

Yüzde 84’ü “Hayır” diyen illerden toplanmış.

Yüzde 16’sı “Evet” diyen illerden.



Resmi olmayan rakamlara göre devlet bugün 14 milyon aileye çeşitli isimler altında sosyal yardım yapıyor.



Bu demektir ki, bu sosyal yardımlar, o illerde üretilen gelirler sayesinde dağıtılıyor.



Elbette buna kimsenin itirazı yok.



Devlet güzel bir şey yapıyor.



Ama bilelim ki, kalbi kırılmış şehirlerin gönül almasıdır bu...

Erdoğan olmasaydı yüzde 51 'evet' çıkar mıydı

Kesinlikle çıkmazdı.



Bu yüzde 51’de yine onun katkısı belirleyici.



Ama şu da doğru.



Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasaydı, zaten böyle bir referandum da olmazdı.



Yani bu, onun projesidir.



Onun iddiasıdır.



Ve o kazanmıştır.

Sabah Genel Yayın Yönetmenine bir soru

Erdal Şafak kardeşim, cevabını çok merak ettiğim bir soru var.



16 Nisan akşamı sonuçlar geldiğinde hiç şunu merak ettin mi?



Acaba Sabah gazetesinin yüzde kaçını “Hayır” çıkan şehirlerde satıyorsunuz?



Ama dikkat... Öyle abone falan değil...



Bayide sattığınız gazeteden söz ediyorum...



Bir bakın...



Bir zamanlar gazetenizin yüzde 80’e yakını o şehirlerde satılırdı.



Neden soruyorum derseniz....



Hani şu “Türkiye’yi okuyamamak” meselesi vardı ya...



Bakın bakalım o şehirlerin insanını iyi okuyabilmiş misiniz...