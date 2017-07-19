Ertuğrul Özkök'ten Sabah'ın yayın yönetmenine: Başbakan'ın önüne pijamayla çıkılır mı?

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak ile Başbakan Binali Yıldırım'ın geçen günlerde kamuoyuna yansıyan fotoğrafıyla ilgili olarak "Erdal arkadaş, Başbakan'ın önüne pijamayla çıkılır mı?" dedi.

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ile dönemin Başbakan Mesut Yılmaz'ın 1997 yılında çekilen "pijamalı" fotoğrafın hâlâ tepkilere konu olduğunu belirten Özkök, "İktidar yanlıları Aydın Doğan’a atmadık iftira bırakmadılar. Bunlar arasında Sabah gazetesinin yazarları da vardı" ifadesini kullandı.

Ertuğrul Özkök'ün "Bir matematikçi kadının başörtüsüz portresi ve..." başlığıyla yayımlanan (19 Temmuz 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Erdal arkadaş, Başbakan'ın önüne pijamayla çıkılır mı?

Fotoğraftaki iki kişiyi tanıdınız mı?

Sağdaki, ülkemizin seçilmiş Başbakanı Binali Yıldırım...

Yanındaki de iktidarı destekleyen Sabah gazetesinin genel yayın yönetmeni Erdal Şafak...

*

Başbakan takım elbiseli... Gazeteci tişörtlü ve blucinli...

Fotoğraf bu ay çekildi.

*

Yandaki ikinci fotoğrafta ise dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz ve Hürriyet gazetesinin sahibi Aydın Doğan var...

O fotoğraf 1997 yılının Haziran ayında bir pazar günü Aydın Doğan’ın evinin kapısında çekildi. Üzerinde pazar günü giydiği rahat bir tişört, ayağında pantolonu, belinde kemeri vardı.

*

İktidar yanlıları, bu fotoğraf yüzünden, “Başbakanın karşısına pijama ile çıktı”diye Aydın Doğan’a atmadık iftira bırakmadılar. Bunlar arasında Sabahgazetesinin yazarları da vardı.

*

Şimdi ben de Sabah gazetesinin genel yayın yönetmenine sesleniyorum: “Huu Erdal, koskoca seçilmiş başbakanın karşısına böyle pijamayla çıkmak oldu mu?...”

*

- NOT: Ben atlamışım, bunu eski bir Hürriyet çalışanı olan Bülent Mumay fark etmiş ve yazmış. Orada gördüm.