Ertuğrul Özkök'ten Nagehan Alçı'ya: Mesajı aldım

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, kendisi ve köşe komşusu Mehmet Yakup Yılmaz'a yönelik olarak "Kontrollü darbe' iddiasında ısrar etmeye devam ediyorlar. İhmaller olduğu kesin ama Gülen’in ekmeğine yağ sürmekten başka hiçbir işe yaramayan şu saçma iddiadan bir an önce vazgeçilmeli" diyen Nagehan Alçı'ya "dostça uyarıları için teşekkür etti."

"Madem konu bu kadar 'hassaslaşmış', bazı bünyelerde bu kadar zona etkisi yaratmış" diyen Özkök, sözlerinin devamında "Sevgili Nagehancığım. Mesajı aldım" ifadesini kullandı.

Ertuğrul Özkök'ün "Bakın bu devlet 13 yıl önce ne kararı almış" başlığıyla yayımlanan (6 Temmuz 2017) yazısı şöyle:

Sevgili Nagehan Alçı, dostça uyarına teşekkür

Nagehan Alçı bana ve Mehmet Yılmaz’a sesleniyor.

Demeye getiriyor ki:

Siz artık bu Binbaşı O.K. olayını yazmayın.

Tamam “kesinlikle bazı ihmaller olmuş”, ama siz bu soruları sordukça, kontrollü darbe diyenlerin ekmeğine yağ sürülüyor.

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Artık üzerine gitmeyin dediği konu nedir?

Dokuz saat önce gelmiş bir darbe ihbarının neden Cumhurbaşkanı’na haber verilmediği sorusu...

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Ben bir gün bile “kontrollü darbe” tezine itibar etmedim. Ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı’nın hayatına, demokrasimize, hepimize karşı yapılmış, 249 vatandaşımızın hayatına mal olmuş apaçık bir darbe bu.

Hep bunu yazdım.

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Ama bu yazıdan anlıyorum ki, bazı çevreler bu sorunun sorulmasını istemiyor.

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Ama sen de çok iyi biliyorsun ki...

Bizim sorduğumuz o sorular senin de, Cumhurbaşkanı’nın da, Başbakan’ın da kafasını kurcalıyor... Hem de fena halde kurcalıyor...

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Madem konu bu kadar “hassaslaşmış”...

Bazı bünyelerde bu kadar zona etkisi yaratmış...

Sevgili Nagehancığım...

Mesajı aldım...

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Dostça uyarına teşekkürler.