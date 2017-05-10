Ertuğrul Özkök'ten Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı ve Abdulkadir Selvi'ye çağrı: Erdoğan'a söyleyin...

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, köşe komşusu Abdulkadir Selvi ile Sabah yazarı Rasim Ozan Kütahyalı ve Milliyet yazarı Negahan Alçı'ya yönelik olarak "A340’a davet edilen, ona yakın bazı kalemler son günlerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kucaklayıcı bir açılım yapacağından, yeni bir üslup benimseyeceğinden söz ediyorlar", "Sizler ki o uçağa binebiliyorsunuz, sohbet edebiliyorsunuz. Lütfen, Sayın Cumhurbaşkanı’na, makul AKP’lilere siz de söyleyin. Bu açılım önce Silivri’den başlamalı" ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Özkök'ün "Nagehan, Rasim, Abdulkadir, Verda ve Erdal siz söyleyin" başlığıyla yayımlanan (10 Mayıs 2017) yazısı şöyle:

Farkında mısınız büyük bir hızla yeni bir “Silivri trajedisine” doğru gidiyoruz.

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Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticileri Kadri Gürsel, Musa Kart, Murat Sabuncu, Güray Öz, Hakan Kara, Turhan Günay, Önder Çelik, Bülent Utku, M. Kemal Güngör, Akın Atalay 192 gündür içeride...

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Ahmet Şık’ın tutukluluğu 131’inci gününe geldi.

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Nazlı Ilıcak, Ali Bulaç, Ahmet Turan Alkan hâlâ içeride...

Bir zamanlar aynı saflarda olan arkadaşları, “Sen daha İslamcısın ben daha İslamcıyım” kavgasına girdiler ve onları unuttular.

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Onları içeri atan savcılar dışında herkes, bu insanların yazdıklarından dolayı içeride olduğunu biliyor.

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A340’a davet edilen, ona yakın bazı kalemler son günlerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kucaklayıcı bir açılım yapacağından, yeni bir üslup benimseyeceğinden söz ediyorlar.

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Sevgili Nagehan, Rasim Ozan, Abdulkadir, Verda, Erdal Şafak...

Sizler ki o uçağa binebiliyorsunuz, sohbet edebiliyorsunuz...

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Lütfen, Sayın Cumhurbaşkanı’na, makul AKP’lilere siz de söyleyin.

Bu açılım önce Silivri’den başlamalı...

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İktidarın Yakup Cemilleri o insanları unuttu...

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Siz unutmayın... Unutturmayın...

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Bu ülke barışacaksa, kucaklaşacaksa...

Bu kucaklaşma önce “ikinci bir Silivri trajedisini” önleyerek başlamalı...

Huu İslamist beyler, Hamas bile o gömleği çıkardı

Ben Paris’teyken Nagehan Alçı ilginç bir yazı yazdı.

İktidar yanlısı köşe yazarları arasındaki polemikleri “İslamcılar arasındaki bir savaş” olarak niteledi...

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Yazıyı iki defa okudum...

Vallahi de kim kimdir, kimin kiminle derdi var, kimin eli kimin yakasında, kimin eli kimin cebinde anlamadım.

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Anladım ki o mahalledeki ilişkiler, sandığımızdan daha girift...

Bir de şunu anladım:

Bazıları oradaki bu olayı, bir tür “ölüm-kalım” savaşı olarak görüyor.

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Oradan da anlıyorum ki, kazanılacak veya kaybedilecek mevziler hayati derecede önemli.

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Ama en çok merak ettiğim konu şu:

Hamas bile Müslüman Kardeşler’e “By by” derken, bizde bu siyasi İslam ve İslamistlik merakı nereden patladı böyle...

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Beyler, Müslüman dünyada İslamizm modası geçti...

Herkes o gömleği sırtından atmaya çalışırken sizdeki bu merak da ne oluyor Allah aşkına...