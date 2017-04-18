Ertuğrul Özkök'ten Hayrettin Karaman'a: Milletin yüzde 50'si senin farzını yerine getirmedi, ne olacak?

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, anayasa değişikliği teklifine ilişkin yapılacak halk oylaması öncesi "Bizi hedefe yaklaştıracak olan bir adımı daha 'Evet' diyerek atmak, 'farz olanı tamamlayan ve ona yaklaştıran her fiil farzdır' kuralının çerçevesine dahildir" diyen Yeni Şafak yazarı Prof. Dr. Hayrettin Karaman'a tepki gösterdi. Türkiye’de parlamenter sistemi sona erdiren ‘cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’nin yüzde 48.82 "hayır" oyuna karşılık yüzde 51.18 "evet" oyuyla kabul edildiğini hatırlatan Özkök, "Milletin yüzde 50’si “senin farzını” yerine getirmedi. Üstelik namaza gittiğin Fatih’te bile oylar başa baş. Cumhurbaşkanı’nın evinin olduğu Üsküdar’da, şükür namazını kıldığı Eyüp’te hayırlar önde. Ne olacak şimdi?" ifadesini kullandı.

Ertuğrul Özkök'ün "Hayrettin hocam şunu söylemek farz oldu" başlığıyla yayımlanan (18 Nisan 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Mütedeyyin Müslümanları bile çileden çıkaran siyasi fetvaları veren Hayrettin Kahraman hoca ne demişti?

Azınlıklara nasıl tahammül ediyorsa “Hayır diyenlere de tahammül edeceğiz”...

* * *

Yani hoca kerhen de olsa varlığımıza müsaade edecekti...

* * *

Buyur hocam biz de yüzde 50’yiz...

Şimdi sen mi bize tahammül edeceksin, yoksa biz mi sana...

Hayrettin Kahraman hoca ne demişti?

“Evet demek farzdır...”

* * *

Buyur hocam, milletin yüzde 50’si “senin farzını” yerine getirmedi.

Üstelik namaza gittiğin Fatih’te bile oylar başa baş...

Cumhurbaşkanı’nın evinin olduğu Üsküdar’da, şükür namazını kıldığı Eyüp’te hayırlar önde...

* * *

Ne olacak şimdi...

Bu milletin öteki yarısına, İslam’ın farzını yerine getirmeyene, azınlık gibi tahammül mü edeceksin yani...

* * *

Hocam gel anlaşalım...

Ne sen bana tahammül et, ne ben sana...

Ne sen benim insafıma kal, ne ben senin...

Biz yan yana kardeş kardeş yaşayalım.

İnan laiğine de Müslümanına da, inançlısına da inançsızına da bu yakışır.

Yani sana bunu söylemek farz oldu...