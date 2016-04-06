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Ertuğrul Özkök'ten Hayrettin Karaman'a: Hocam dindarlar çok ahlaklı da hâlâ biz mi ahlaksızız?

"Gezi’ye katıldı diye seküler sanatçılara dizilerde bile rol verdirilmeyip, neredeyse fırından ekmek verilmeyecek hale getirilmiş"

06 Nisan 2016 14:13

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Yeni Şafak gazetesi yazarı Hayrettin Karaman'ın "Eskiden ahlakı sağlama görevini âlimler yüklenirdi. Ancak şimdi ipin ucu 'ötekilere' geçti. Medya, sanat, reklam, sivil toplum örgütleri hep bu 'ötekilerin' elinde olduğu için, âlimlerin etkisi devede kulak kaldı" sözleriyle ilgili, "Anladınız değil mi, “ötekiler” dediği AKP’ye oy vermeyen, seküler insanlar" dedi. "Bu ülkede 13 yıldır dindarlar iktidarda. Medyanın yüzde 90’ı dindar iktidarın elinde. Dindar iktidar televizyon programlarında öpüşmeyi bile yasakladı. Devlet tiyatroları, şehir tiyatrolarının çoğu dindarların elinde. Gezi’ye katıldı diye seküler sanatçılara dizilerde bile rol verdirilmeyip, neredeyse fırından ekmek verilmeyecek hale getirilmiş. Düğüne, nişana çağrılacak müzisyene bile dindar iktidar karar veriyor" ifadelerini kullanan Özkök, "Yani hocam, dindarlar çok ahlaklı da hâlâ biz mi ahlaksızız?" diye sordu.

Ertuğrul Özkök'ün, "Küresel zula iktidarı böldü" başlığıyla yayımlanan (6 Nisan 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle: 

"Yani hocam, dindarlar çok ahlaklı da hâlâ biz mi ahlaksızız

Muhafazakâr medyanın en ağırlıklı isimlerinden Hayrettin Karaman’a göre“ahlaksızlığın” nedeni özetle şuymuş:

Eskiden ahlakı sağlama görevini âlimler yüklenirmiş. Ancak şimdi ipin ucu “ötekilere”geçmiş.

Medya, sanat, reklam, sivil toplum örgütleri hep bu “ötekilerin” elinde olduğu için, âlimlerin etkisi devede kulak kalmış.

Anladınız değil mi, “ötekiler” dediği AKP’ye oy vermeyen, seküler insanlar.

Yani bizleriz...

Yahu insaf hocam...

Bu ülkede 13 yıldır dindarlar iktidarda...

Medyanın yüzde 90’ı dindar iktidarın elinde. 

Dindar iktidar televizyon programlarında öpüşmeyi bile yasakladı...

Devlet tiyatroları, şehir tiyatrolarının çoğu dindarların elinde...

Gezi’ye katıldı diye seküler sanatçılara dizilerde bile rol verdirilmeyip, neredeyse fırından ekmek verilmeyecek hale getirilmiş. 

Düğüne, nişana çağrılacak müzisyene bile dindar iktidar karar veriyor. 

Ama ahlaksızlığın nedeni hâlâ biziz... Bu arada Ensar Vakfı olayları falan patlıyor...

Diyeceğim ki...

Şu gariban ötekileri bırakıp biraz da yeni zengin dindar “berikilere” baksanız...

Belki ahlak düzelir...."

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