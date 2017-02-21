Ertuğrul Özkök'ten Erdoğan'ın dünürüne: Bu iddialar, yarın sizleri müebbet hapse götürebilir

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dünürü, Bilal Erdoğan'ın kayınpederi Orhan Uzuner’in olası bir darbe girişimi sırasında halkı sokağa çağırmak için kurduğu iddia edilen 'Kardeş Kal Türkiye' grubuyla ilgili olarak "Bu ülkede, 15 Temmuz gecesi, kendi halkına ateş açacak kadar alçaklaşmış bir terör örgütü, kanlı emellerini gerçekleştirmek için aralarında 'ByLock' adı verilen bir haberleşme sistemi kurmuştu. Bugün yargılanıyorlar. O yüzden asla unutmayın; bugünün böyle 'iddiaları', yarın sizleri müebbet hapislerle cezalandıracak 'iddianamelere' dönüşebilir" dedi.

Bir inşaat şirketinde yöneticilik yapan Uzuner, silahlı milis gücü kurdukları iddialarını eddedip "Ben silah değil, siren dedim" demişti. Uzuner "Hiçbir zaman silahım olmadı, ruhsatlısı bile yok" diye konuşmuştu.

Ertuğrul Özkök'ün "Umarım şu yazdığım kuyruklu yalandır" başlığıyla yayımlanan (21 Şubat 2017) yazısı şöyle:

Dünkü “Cumhuriyet” gazetesinin manşetinde vahim, ama çok vahim bir iddia vardı.

AKP’ye çok yakın bir isim, “Kardeş kal Türkiye” isimli bir örgütlenme girişimi başlatmış.

Amaçları “Bir darbe girişiminde halkı kısa sürede sokağa dökmekmiş...”

Bu amaçla WhatsApp grupları oluşturuluyor, “Zello”da örgütleniyorlarmış...

* * *

Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum... Başbakanımıza, AKP’lilere de sesleniyorum.

Devletin dışında veya içinde böyle bir örgütlenmenin iddiası dahi vahimdir...

* * *

Doğruysa, bu örgütlenmenin içinde bulunan kişilere hatırlatırım...

Bu ülkede bir zamanlar resmi devletin içinde kurulan ve amacı yabancı bir düşmanın işgali halinde “Sivil savunmayı örgütlemek” olan bir yapılanma vardı.

Günü geldi “Gladio” benzeri bir örgüt olarak suçlandı, sorumluları yıllar sonra yargılandı.

* * *

Bu ülkede “güya eğitim” gibi ulvi ve meşru amaçla başlayan bir örgütlenme yıllar sonra “paralel devlet” adı altında tarihimizin en tehlikeli örgütlenmelerinden biri haline dönüştü.

Bugün yargılanıyorlar.

* * *

Bu ülkede, 15 Temmuz gecesi, kendi halkına ateş açacak kadar alçaklaşmış bir terör örgütü, kanlı emellerini gerçekleştirmek için aralarında “ByLock” adı verilen bir haberleşme sistemi kurmuştu.

Bugün yargılanıyorlar...

O yüzden asla unutmayın...

Bugünün böyle “iddiaları”, yarın sizleri müebbet hapislerle cezalandıracak “iddianamelere” dönüşebilir.

* * *

İki gazetecinin yazdığı yazıyı ihbar kabul edip dava açan, insanları içeride yatıran savcı ve hâkimlere sesleniyorum...

Bu iddia, hepimiz açısından, bütün milletimiz açısından son derece önemli ve vahim bir iddiadır.

Ve millet adına incelenip açıklığa kavuşturulmadır...

* * *

O yüzden bütün kalbimle haykırıyorum...

Umarım bu iddia bir yalandır...

Kuyruklu bir yalan...