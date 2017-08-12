Ertuğrul Özkök'ten Emin Çölaşan'a: Memleketin böyle dinozorlara ihtiyacı var

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, kendisine yönelik olarak "Bazı gazeteci arkadaşlar 'Göreceksin, Ertuğrul Akif'i kovduracak' derdi de ben inanmazdım. Bu tahminin doğru olduğunu dün anladım" diyen Sözcü yazarı Emin Çölaşan'a tepki gösterdi. Özkök, Çölaşan'ı tiye aldığı yazısında "Eee tabii Emin’in her izne ayrılışında yazdığı gibi. Köşe yazarlığı ciddi iştir. Öyle ‘iki şık şık bir tık tık’la olmaz. Memleketin böyle buzağı altında doğmamış T-Rex arayan dinozorlara ihtiyacı var" ifadesini kullandı.

Özkök'ün söz konusu yazısını Akif Beki de sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

Başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığı görevini de yürüten Akif Beki'nin Hürriyet'te yayımlanan yazılarına son verilmişti. Söz konusu ayrılığın Beki'nin "AKP için kaleme aldığı eleştirel yazılar" nedeniyle gerçekleştiği öne sürülmüştü. Beki'nin Hürriyet'te yayımlanan son yazısında kullandığı "İyi, kötü anılarımız var, bir çift söz de komşum Özkök’e: Gidiyorum ama çok da rahatlama, hemen koyverme, gözüm üstünde" ifadesi, kimi köşe yazarları için tartışma konusu olmuştu.

Ertuğrul Özkök'ün "Dans etmeyi bilmezdin mizahı hiç bilmezmişsin" başlığıyla yayımlanan (12 Ağustos 2017) yazısı şöyle:

Emin Çölaşan yıllar önce Ayşe Arman’a verdiği mülakatta övünerek şunu söylemişti:

“Hayatım boyunca hiç dans etmedim...”

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Dünkü yazısını okurken bir de şunu fark ettim.

Emin kardeşim hayatı boyunca hiç mizah dergisi de okumamış...

Yani bundan sonra vereceği ilk mülakatta övünerek bunu da söylemeli.

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Köşe komşum Akif Beki ayrılırken, “Gözüm senin üstünde” diye bir şaka yaptı ya...

Emin Çölaşan o muhteşem ciddiyetiyle ve sokuşturmacı gazeteci tecrübesiyle hemen kavramış arkadaki istihzayı...

Ve yine o muhteşem ciddiyetiyle anında teşhisi koymuş:

“Akif’i Ertuğrul kovdurdu...”

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Maşallah... Allah bu zekâyı sahibine bağışlasın...

Allah Türk milletini Emin Çölaşan’ın bu derin kavrayış ve ciddiyetinden hiç esirgemesin...

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Türk medyasını işte bu, hiç dans etmeyen, mizah duygusundan zerre kadar nasibini almamış, bir şakayı bile anlamayacak kadar dar kafalar kurtaracaktır...

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Eee tabii Emin’in her izne ayrılışında yazdığı gibi...

Köşe yazarlığı ciddi iştir...

Öyle ‘iki şık şık bir tık tık’la olmaz...

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Memleketin böyle buzağı altında doğmamış T-Rex arayan dinozorlara ihtiyacı var...

Akif hadi sen de beni kovdur da ödeşelim

Bilen bilmeyen öğrensin...

Akif Beki’yle, o Başbakanlık Basın Müşaviri olduğu günden beri arkadaşlığımız var.

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Bir gün dahi birbirimize kötü laf etmedik.

Köşelerimizde polemik yaptığımız günlerde hep birbirimizi aradık, sohbet ettik, gülüştük.

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Polemik yapmayı kan davası zanneden kafaların basmayacağı bir dostluk bizimki.

Hürriyet’ten ayrılışını bana açtığı telefonda Akif’in kendisinden öğrendim.

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Akif benim, edebiyat bilgisine, romancılığına saygı duyduğum çok iyi bir yazardır.

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Dostluğumuz bundan sonra da aynen devam edecek. Ama senden bir ricam var Akif...

Hadi sen de beni kovdur da ödeşelim...

Bu dostluğa bir halel gelmesin...

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