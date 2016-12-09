Ertuğrul Özkök'ten Elif Çakır'a: Kabataşçı arkadaş, bir ses de senden bekliyorum

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 4 aylık hamile ve bir çocuk annesi Ebru Tireli'nin (32) evinin yakınında bulunan bir parkta spor yaptığı sırada bir erkeğin saldırısına uğramasına ilişkin adını anmadan Karar yazarı Elif Çakır'a yönelik olarak "Sen, Kabataş’ta, bir kadına kamusal alanda saldırıldığı yalanında bile ayağa kalkıp, o meydana inen arkadaşım. Bir kamusal alan yalanı bile seni bu kadar öfkelendirdiyse, şimdi bu kamusal alan gerçeği karşısında susma, pısma, yükselt sesini" dedi.

Ertuğrul Özkök'ün "Kabataşçı arkadaş bir ses de senden bekliyorum" başlığıyla yayımlanan (9 Aralık 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Karşımızda öyle bir kafa var ki...

Kendinde, hamile bir kadına, “Burada spor yapmayacaksın” deme cüretini bulmuş...



Derdim maraza çıkarmak, ona buna laf sokuşturmak değil...



Nereden bulmuş, kim vermiş diye sormayacağım...



Sadece diyeceğim ki, “Bu kafa, Ege’nin ortasına kadar inmiş”...



Milletin parkı, onun gözünde “kamusal alan” değil, “kamusal âlem...”



O kıllı parmağını kızımıza, eşimize, kardeşimize, arkadaşımıza sallayıp diyor ki... “Bu kamusal âlemin kralı benim...” “Benden sorulur bu âlemin ahlakı, namusu, iffeti...”



Sen... Bir zamanlar, kamusal alandaki zaptiyeden çok çekmiş muhafazakâr kardeşim...

Sen... Kabataş’ta, bir kadına kamusal alanda saldırıldığı yalanında bile ayağa kalkıp, o meydana inen arkadaşım...



Bir kamusal alan yalanı bile seni bu kadar öfkelendirdiyse, şimdi bu kamusal alan gerçeği karşısında susma, pısma, yükselt sesini...



Yükselt ki...



Jakoben zaptiyeden kurtardığımız kamusal meydanımız, şimdi kendini muhafazakâr âlemin kralı sanan bu soytarıya, bu hayduda kalmasın...



Bir ses de senden bekliyorum...