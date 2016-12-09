T24 LogoT24 Logo
Medya

Ertuğrul Özkök'ten Elif Çakır'a: Kabataşçı arkadaş, bir ses de senden bekliyorum

"Şimdi bu kamusal alan gerçeği karşısında susma, pısma, yükselt sesini"

09 Aralık 2016 11:13

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 4 aylık hamile ve bir çocuk annesi Ebru Tireli'nin (32) evinin yakınında bulunan bir parkta spor yaptığı sırada bir erkeğin saldırısına uğramasına ilişkin adını anmadan Karar yazarı Elif Çakır'a yönelik olarak "Sen, Kabataş’ta, bir kadına kamusal alanda saldırıldığı yalanında bile ayağa kalkıp, o meydana inen arkadaşım. Bir kamusal alan yalanı bile seni bu kadar öfkelendirdiyse, şimdi bu kamusal alan gerçeği karşısında susma, pısma, yükselt sesini" dedi.

Ertuğrul Özkök'ün "Kabataşçı arkadaş bir ses de senden bekliyorum" başlığıyla yayımlanan (9 Aralık 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Karşımızda öyle bir kafa var ki...

Kendinde, hamile bir kadına, “Burada spor yapmayacaksın” deme cüretini bulmuş...

Derdim maraza çıkarmak, ona buna laf sokuşturmak değil...

Nereden bulmuş, kim vermiş diye sormayacağım...
 
Sadece diyeceğim ki, “Bu kafa, Ege’nin ortasına kadar inmiş”... 

Milletin parkı, onun gözünde “kamusal alan” değil, “kamusal âlem...”

O kıllı parmağını kızımıza, eşimize, kardeşimize, arkadaşımıza sallayıp diyor ki... “Bu kamusal âlemin kralı benim...” “Benden sorulur bu âlemin ahlakı, namusu, iffeti...” 

Sen... Bir zamanlar, kamusal alandaki zaptiyeden çok çekmiş muhafazakâr kardeşim...
Sen... Kabataş’ta, bir kadına kamusal alanda saldırıldığı yalanında bile ayağa kalkıp, o meydana inen arkadaşım...

Bir kamusal alan yalanı bile seni bu kadar öfkelendirdiyse, şimdi bu kamusal alan gerçeği karşısında susma, pısma, yükselt sesini...

Yükselt ki...

Jakoben zaptiyeden kurtardığımız kamusal meydanımız, şimdi kendini muhafazakâr âlemin kralı sanan bu soytarıya, bu hayduda kalmasın...

Bir ses de senden bekliyorum...

ETİKETLER

Ertuğrul ÖzkökElif Çakırhamile kadınEbru Tireli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24