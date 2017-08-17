Ertuğrul Özkök'ten Cem Küçük'e: Bugüne kadar yaptığım en şeytani operasyon...

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, köşe komşusu Akif Beki'nin gazete yönetimi tarafından işine son verilmesi sonrası kendisine yönelik olarak "Şeytani bir operasyoncu" diyen Türkiye yazarı Cem Küçük'ü tiye aldı. "Her gün 'en derin devlet' adına konuşan bu arkadaş, medya tarihindeki en en en derin operasyonumu atlamış. Onu da bugün ben kendim açıklıyorum. Küçük Cem’i MİT’e ben yerleştirdim" esprisini yapan Özkök, sözlerini "Aman ha, şaka yapıyorum. Sakın ola ciddiye almayın" diye bitirdi.

Başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığı görevini de yürüten Akif Beki'nin Hürriyet'te yayımlanan yazılarına son verilmişti. Söz konusu ayrılığın Beki'nin "AKP için kaleme aldığı eleştirel yazılar" nedeniyle gerçekleştiği öne sürülmüştü. Beki'nin Hürriyet'te yayımlanan son yazısında kullandığı "İyi, kötü anılarımız var, bir çift söz de komşum Özkök’e: Gidiyorum ama çok da rahatlama, hemen koyverme, gözüm üstünde" ifadesi, kimi köşe yazarları için tartışma konusu olmuştu.

Küçük, "Şeytani bir operasyoncu: Ertuğrul Özkök" başlığıyla yayımlanan (14 Ağustos 2017) yazısında "Hakikaten kendilerine özel ödül vermek gerekir. Sözün kısası Özkök, Akif Beki'nin kovulmasına onay vermiştir. Zaten bu Ertuğrul Özkök gibi oynak bir şeytan Türk medyasına gelmemiştir" ifadesini kullanmıştı.

Ertuğrul Özkök'ün "15 Temmuz gecesi farkına varamadığım çok tuhaf bir ayrıntı" başlığıyla yayımlanan (17 Ağustos 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bugüne kadar yaptığım en şeytani operasyon

Önce Emin Çölaşan başladı...

Ona göre Akif Beki’yi Hürriyet’ten ben attırmışım...

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Sonra onun medyadaki en büyük hayranı ve takipçisi Cem Küçük vardiyayı aldı.

Ona göre “Türk medyasındaki en şeytani operasyonların, hepsinin arkasında ben varım...”

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Mesela neler mi?

Mesela, Oray Eğin ve Soner Yalçın’ı Fehmi Abi’nin üzerine ben saldırtmışım...

Böylece Fehmi Abi’yi “Türk medyasından silen” bu operasyonun arkasında da ben varmışım.

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Daha büyüğü ve derini var...

Oray Eğin’i Haber Türk’e de ben yerleştirmişim.

Bu derin operasyondan amacım, Turgay Ciner’i yanlış yola sokup iktidarla arasını bozmakmış...

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Buraya kadarki şeytani operasyonlarımı yazan ben değilim.

Cem Küçük yazıyor...

Her gün “en derin devlet” adına konuşan bu arkadaş, medya tarihindeki en en en derin operasyonumu atlamış...

Onu da bugün ben kendim açıklıyorum.

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Küçük Cem’i MİT’e ben yerleştirdim.

Yanlış anlamayın Küçük Cem derken onu küçümsemiyorum.

Onu MİT’e çok küçük yaşta yerleştirdiğim için öyle yazdım.

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Amacım ülkemin istihbarat teşkilatının iyi bir eleman kazanmasıydı.

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Maalesef en isabetsiz operasyonum bu oldu...

NOT: Aman ha, şaka yapıyorum. Sakın ola ciddiye almayın.