Ertuğrul Özkök'ten "Bende taktik maktik yok" diyen Ahmet Hakan'a: Sen öyle san...

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, kendisine yönelik olarak "Nefret kampanyalarının hedefi haline getirdiği gerekçesi ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirmiyor" diyen köşe komşusu Ahmet Hakan'ı tiye aldı. Özkök, "Seni çok iyi anlıyorum. İnsan yazmaya başladığı zaman kendini 'her şeyi dan dan dan' diye yazdığını sanıyor. Vallahi bende de var aynı duygu" dedi.

Hakan, Özkök ve "Erdoğan eleştiri eksiğini özeleştiri yaparak gideriyor" diyen Sabah yazarı Mehmet Barlas'a "Galiba bende taktik maktik yok, bam bam bam" demişti.

Ertuğrul Özkök'ün "Bu çocuk İslam’ın gülen ve güldüren yüzü oldu" başlığıyla yayımlanan (3 Haziran 2017) yazısı şöyle:

Dan dan dan... Sen öyle san san san

Ahmet Hakan dün Mehmet Barlas’ın Cumhurbaşkanı’nı, benim de Kılıçdaroğlu’nu eleştirmememi almış ve bizim üzerimizden kendi pozisyonunu şöyle tarif etmiş:

“Benim durumum ise galiba şöyle:

Taktik maktik yok...

Bam bam bam...”

Zeki davranmış ve “Galiba” diyerek, yazdığından kendinin de pek emin olmadığını kabul etmiş.

Yani bu cümleden “Ben Cumhurbaşkanı’nı da dan dan dan eleştiririm” diye bir mana çıkmıyor.

Akıllı çocuk...

Yoksa benim o malum dan dan dan Kılıçdaroğlu eleştirisini hatırlatacağımı çok iyi biliyor.

Hani bir hatasından dolayı ona “Cahil” deyip de, çok üst düzey bir AKP’linin çok daha ağır hataları karşısında, dünyanın en zarif üslubuna dönüşünü hatırlatıp, aynı müzikal seslerle şöyle diyeceğimi herhalde tahmin ediyor:

Sen öyle san san san...

Siz değil de sen diyorsam

- Sevgili Ahmet, “Sen” diye hitap etmemi lütfen aramızdaki dostluğa ve yaşça büyük oluşuma ver. Çünkü bu dostluğun, “siz” diye bir mesafeyi kaldırmayacağını düşünüyorum.

Bir de şu var.

Seni çok iyi anlıyorum. İnsan yazmaya başladığı zaman kendini “her şeyi dan dan dan” diye yazdığını sanıyor.

Vallahi bende de var aynı duygu.

Üstelik kendimi öyle olur olmaz konularda dan dan dan diye yazıyor görüyorum ki...

Yarın sen de çıkıp bana, “Sen öyle san san san” dersen, vallahi ben de “Haklısın”derim...

Sevgiyle kal...

(Bu lafa da bitiyorum) $