Ertuğrul Özkök'ten "Atatürk, Türk'e benzemiyor" diyen AKP'liye: Kıvanç Tatlıtuğ kime benziyor?

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, "Atatürk olmasaydı diye bir şey yok, keşke olmasaydı diye bir gerçek var. Birinin babasının ve kendisinin doğum yeri Selanik ise Selaniklidir. Kimse Türk, Atatürk demesin. Orijinali Yunan yani, net. Benzemiyor Türk'e" diyen ve partisinin çağrısıyla istifa eden AKP Anamur İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hasan Baki'ye tepki gösterdi. Özkök, "Aynaya bakmıyorsan bak be koyuyorum senin fotoğrafını buraya. Yanına da, tek ayak üzerinde durup bakma cezası için Atatürk’ün fotoğrafını, yanına bir de Kıvanç Tatlıtuğ fotoğrafı koyuyorum. Anne Edirneli, baba Boşnak, kendisi Adana’da doğdu. Kime benziyor sence?" diye konuştu.

Ertuğrul Özkök'ün "Türk'e benzeyen herifle Türk'e benzemeyen insan" başlığıyla yayımlanan (22 Şubat 2017) yazısı şöyle:

Herkes adamın o lafına takmış...

Yani Atatürk için “Türk değil” demesine...



Herkes de Atatürk’ün Türk olduğunu ispat etmeye çalışıyor...



Oysa herifin devirdiği asıl çam, asıl felaket Atatürk için “Türk’e benzemiyor” demesi...



Belli ki kafatasında, kafatası ölçüleri ve ölçüsüzlükleri belli bir Türk tipi var...



Sarı saçlı, mavi gözlü yakışıklı bir erkek onun tarifine uymuyor...



İyi, tamam da tarif et o zaman senin kafatasındaki “Türk tipini...”



Nasıl bir adamdır veya kadındır o...



Kısa boylu, çekik gözlü, sarkık bıyıklı falan gibi bir adam mı...



Yani aşırı sağcı bazı Almanların dediği gibi “karakafa mı...”



Sen de bunu mu yakıştırıyorsun Türk’e...



A benim densiz kardeşim...



Patavattan nasibini alamamış adam...



Sen hiç aynaya bakmaz mısın...



Senin tipin, kendi kafatasının içindeki Türk tipine uyuyor mu...



Bi bak Allah aşkına...



Aynaya bakmıyorsan bak be koyuyorum senin fotoğrafını buraya...



Yanına da, tek ayak üzerinde durup bakma cezası için Atatürk’ün fotoğrafını...



Yanına bir de Kıvanç Tatlıtuğ fotoğrafı koyuyorum...



Anne Edirneli, baba Boşnak, kendisi Adana’da doğdu...



Kime benziyor sence...



[Türke benzeyen herifle Türke benzemeyen insan]



Boşnak’a mı, Trakya Türküne mi...Yoksa Adanalıya mı...



AKP saflarında ciddi bir ölçüsüzlük ve patavatsızlık yarışı sorunu başladı...



Belagat şehveti bu tipleri kendinden geçirmiş...



Ağızlarından çıkan lafı duymuyorlar...



Düpedüz ırkçılık yaptıklarının bile farkında değiller...