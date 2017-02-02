Ertuğrul Özkök'ten Ahmet Kekeç'e: Demokratik, laik bir Türkiye için sen de var mısın?

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, köşe komşusu Gülse Birsel'in “Safım Türkiye. Demokratik, laik, hukuk devleti, birlik, beraberlik içinde, vatandaşların birbirini saflara ayırmadığı, Türkiye Cumhuriyeti için. Sen de var mısın kardeşim" ifadesini hatırlatarak "Cevabımı veriyorum Gülse. Ben de varım. Ve topu medya höyüklerinde arkeolojik kazıya çıkmış Ahmet Kekeç kardeşime atıyorum: Sen de var mısın Ahmet" dedi.

Ertuğrul Özkök'ün "Ne o torun-u sultanım padişah mı seçiyoruz" başlığıyla yayımlanan (2 Şubat 2017) yazısı şöyle:

Adını yeni duyduk...

Nilhan Osmanoğlu...



Abdülhamid’in beşinci kuşaktan torunuymuş...



Galiba “Büyük dedemgil geri geliyor” sanıp güya evet kampanyasına katılmış. O coşkuyla vermiş gazı:



“Canımıza yetti bu parlamenter sistem...”



AKP’nin aklını peynirle yemiş şuursuz trolü de elleri patlayıncaya kadar alkışlıyor bu lafı...



Yahu be şuursuz, hiç mi okumazsın, hiç mi dinlemez, hiç mi seyretmezsin...



Ne diyor “Hayır”cı kesim...



“Bunlar parlamentoyu ortadan kaldırıp padişahlık getirmek istiyor...”



Senin aklı başında, şuurlu AKP’lilerin ne cevap veriyor?



“Hayır biz parlamentoyu daha da güçlendiriyoruz, padişahlık falan da getirmiyoruz...”



Buyur padişahın torununun bir “Evet padişahlık istiyorum” demediği kalmış...



Padişah torunu şimdi neyi savunuyor?



Kılığına kıyafetine, duruşuna, aldığı eğitime, konuşmasına, tarzına bakıyorum...



Tam bir Cumhuriyet kadını olarak yetişmiş...



Bence kesin “Hayır”ı savunuyor.





AKP'NİN EVET KAMPANYASI BUMERANGA DÖNÜŞÜYOR

AHH Erol Olçok ahh...



Bu kahpe 15 Temmuz darbesi seni çok erken aldı aramızdan...



Seninle birlikte siyasi deha, stratejik akıl da hicret etti. Şu kampanya açılışına bak...



Bumeranga dönmüş bir “şeytan” kampanyası...

Felaket bir Nihat Doğan klasiği...

Bir de üstüne mehtersiz bir “Padişahım sen çok yaşa” gafı...

CHP'li arkadaşım, seçime değil, referanduma gidiyoruz

AKP’nin trolleri şuursuz da, CHP’ninkiler çok mu şuurlu...



Referanduma 3 ay kalmış, ha babam Kılıçdaroğlu’na çakıyorlar... Yahu arkadaşlar...



BİR: Seçime gitmiyoruz, referanduma gidiyoruz.

İKİ: CHP’nin alacağı oy değil, evet veya hayırların alacağı oy önemli.

ÜÇ: Farkında mısınız, oyladığımız şey rejim....



Parlamenter bir sistemden başkanı çok güçlü kılan bir başka sisteme geçiyoruz.



Siz işi gücü bırakmışsınız Kılıçdaroğlu ile uğraşıyorsunuz...

Gülse topu bana attı ben de Ahmet'e atıyorum

Hürriyet’in yükselen yazarı Gülse Birsel, “Sen de var mısın” çağrılarına dün köşesinden cevabı verdi, “Varım” dedi ve o da topu bana attı:



Şöyle dedi:



“Safım Türkiye...



Demokratik, laik, hukuk devleti, birlik, beraberlik içinde, vatandaşların birbirini saflara ayırmadığı, Türkiye Cumhuriyeti için... Sen de var mısın kardeşim...”



Cevabımı veriyorum Gülse...



Ben de varım...



Ve topu medya höyüklerinde arkeolojik kazıya çıkmış Ahmet Kekeç kardeşime atıyorum: Sen de var mısın Ahmet...

