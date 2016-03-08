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Politika

Ertuğrul Özkök'ten Ahmet Hakan'a: Deniz Baykal'dan özür dile, sağduyulu olduğu için sağcı sanma

"Deniz Bey, AKP’ye geçmez. Geçmez. Geçmez..."

08 Mart 2016 12:08

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, “Deniz Baykal CHP'den AKP’ye geçebilir” iddiasıyla gündem olan Ahmet Hakan'a bir teklifte bulundu.

"Ahmet, Baykal’dan özür dilesin, Benimle iddiaya girsin" diyen Özkök, O, Baykal’ı dün tanıdı.Bense, dün değil, evvelki gün değil, çok çok önceden tanıyorum. Ben Mülkiye koridorlarında öğrenci, o ise asistanken tanıdım onu" ifadesini kullandı. "Bak Ahmetciğim" diyerek Ahmet Hakan'a seslenen Özkök, "Deniz Baykal çok sağduyulu şeyler söylüyor. Sağduyulu olduğu için sağcı oldu sanma. Solduyu diye bir kelime olsaydı, solduyulu şeyler söylüyor derdim, belki bu tartışma da biterdi. Benim tanıdığım Deniz Bey, AKP’ye geçmez. Geçmez. Geçmez" dedi.

Özkök'ün Hürriyet'te "Zaman'ın da kozmik odasına girildi mi" başlığıyla yayımlanan (8 Mart 2016) yazısı için tıklayın

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