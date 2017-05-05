Ertuğrul Özkök'e göre, 'trenden inenler'in tam listesi...

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Yol arkadaşıysan, gönül arkadaşıysan, pazara kadar değil, mezara kadar gidilir. Bunların bir kısmı pazara kadar geldiler, sonra trenden indiler" ifadesinin ardından "trenden indiğini" iddia ettiği isimlere yönelik olarak liste hazırladı. Söz konusu listede eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'dan Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül'e, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Star yazarı Ahmet Taşgetiren'e kadar bir dizi isim yer aldı.

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Ertuğrul Özkök'ün "Trenden inenler Sırat-ı Müstakim sıralı tam listesi" başlığıyla yayımlanan (5 Mayıs 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Karşı mahalle bugünlerde acayip eğlenceli.

Dün itibariyle durum şöyle...



“Tetikçi” denilen kişiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın A330’daki sözlerini, “kendilerinin kesin zaferi” olarak değerlendiriyor.



Anında ellerine boya kovalarını alıp, rakip köşelerin üzerine çarpı koymaya başladılar.



Cumhurbaşkanı’nın “Sırat-ı Mustakim”, yani “Doğru yoldan ayrılanlar” ve “Trenden inenler” diye nitelediği kişilerin şimdilik adresleri veriliyor.



Karşı köşelerin üzerine çarpı koyarak işaretleme yarışının başını Türkiye gazetesi çekiyor.



Bir numaralı hedefe Yeni Şafak, 2 numaraya ise Star gazetesini koymuş görünüyor.



Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, dün köşesinde “AKP treninden inenlerin” tam listesini yayınladı.



O, sadece birinci isimlerini verdi.



Ben de araştırmacı gazetecilik yapıp, size “Trenden inenler kim kimdir”i hazırladım.

Trenden inenlerin gerçek kimlikleri

Ahmetler: Muhtemel adaylar: 1. Ahmet Taşgetiren, 2. Ahmet Davutoğlu, 3. Ahmet Altan

Mehmetler: 1. Mehmet Ocaktan, 2. Mehmet Altan

Mustafalar: Mustafa Karaalioğlu

Kemaller: Kemal Öztürk

İbrahimler: 1. İbrahim Karagül, 2. İbrahim Kiras

İsmailler: İsmail Kılıçaslan

Elifler: Elif Çakır

Merveler: A330 uçağındaki Yeni Şafak yazarı Merve Şebnem Oruç

Ayşeler: Ayşe Böhürler

Fatmalar: Fatma Barbarosoğlu

Özlemler: Özlem Albayrak

Lütfullahlar: Lütfullah Göktaş

Abdullahlar: Abdullah Gül

Selimler: Bulamadım

Kerimler: Bulamadım

Bülentler: Bülent Arınç

Aliler: Ali Babacan

Osmanlar: Bulamadım. (Osman Sert olabilir mi?)