Ertuğrul Özkök: Zülfü Livaneli’nin kaleminden çıkacak Abdülhamid hikâyesini çok büyük merakla bekliyorum

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, yazar Zülfü Livaneli'nin yeni çıkacak romanını merakla beklediğini belirtti.

Özkök, "Dün Güneri Cıvaoğlu’nun Milliyet’teki köşesinde okudum. Bodrum’da sık sık Zülfü Livaneli ile mesajlaşıp sohbetler yapıyorlarmış. Ondan istifade edip ben de bir mesaj atıp çok merak ettiğim bir şeyi sordum. Bugünlerde ben de Zülfü ile sohbet etmeyi çok isterdim. Abdülhamid’i anlatan bir kitap yazıyor. Kitabı ağustos ayı sonunda yayınevine teslim ediyormuş. Ve kitabın adı şu olacakmış: 'Kaplanın Sırtında" ifadesini kullandı.

Özkök, "At sırtında durmak nedir biliyordum... Amerikan rodeo yarışmalarından boğa üzerinde durmayı da öğrendik. Google’da bir arama yaptım 'Kaplan sırtında' diye bir kavram bulamadım. Çünkü bizim nesillerimiz Cumhuriyet’in resmi Abdülhamid tezlerini okuyarak büyüdü Yani bizim için o, despot bir 'Kızıl Sultan'dı. Sonra 'Payitaht' dizisinde çizilen devletin yeni resmi ideolojideki Abdülhamid portresini izledik. Oradaki Abdülhamid de yabancı büyükelçileri tokatlayan muhafazakâr bir karakterdi. Oysa yavaş yavaş öğreniyoruz ki..." düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Devletin bu iki ayrı döneme ait resmi Abdülhamid biyografisi dışında da bir

Abdülhamid var... İlber Ortaylı, Abdülhamid’in veliahtken içki içtiğini söylerdi. Polisiye roman meraklısıymış. Batı müziğini Türk müziğinden daha çok severmiş... Onun bu yanlarını ne Cumhuriyet’in ne de bugünün resmi tezlerinde hiç okumadık... O nedenle Zülfü Livaneli’nin kaleminden çıkacak Abdülhamid hikâyesini çok büyük merakla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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