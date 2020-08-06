Ertuğrul Özkök: Yıllardır birbirini gırtlaklayan Orta Doğu insanından çoktandır umudumu kestim, o yüzden Allah’a dua ediyorum

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 135 kişinin ölümüne neden olan patlamayı bugünkü köşesine taşıdı. Özkök, "Yıllardır birbirini gırtlaklayan Orta Doğu insanından çoktandır umudumu kestim, o yüzden Allah’a dua ediyorum" düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Feyruz’u bana yıllarca önce Cengiz Çandar tanıştırmıştı. Lübnan’ın efsane sesiydi...Dün bütün gün onun 'Le Beirut' şarkısını dinledim. 'Ey Beyrut' diye başlayan Rodrigo’nun o şahane gitar konçertosunun Arapça uyarlaması.. 'Selam sana yüreğimin derinliklerinden / Kabul edin selamımı ey denizler, evler / Ve eski denizlerin yeni yüzü çöller /Yaşlı bir denizcinin yüzü kadar / Eski ve onurlu bir selam sana / Beyrut halkının kokusu yasemindi... / Şimdi her taraf ateş ve duman oldu...' Feyruz, bir zamanların mutluluk vahası şehrinden şimdi bu ağıdı okuyor" değerlendirmesinde bulundu.

Özkök, "Hıristiyan’ı ve Müslüman’ı ile, Arap’ı ile Yunan’ı, Ermenisi, Yahudisi ile Doğu Akdeniz’in limon bahçelerinin altındaki yasemin kokulu kayıp şehrine sesleniyor. Feyruz bugün 84 yaşında ve yasemin kokularından kalan şehir artık bu işte. İnancı terör haline getiren bir coğrafyanın enkazı. Üç tektanrılı dini doğurup da onları kendi eliyle katleden uğursuz, lanetlenmiş bir coğrafya. 2 bin 700 ton amonyum nitratı böylesine pespaye bir vurdumduymazlıkla sokağa bırakmış bir zihniyetin anavatanı... Dün bütün gün Feyruz’un içimi yakan ağıdını dinledim. Dinlerken de hep düşündüm... İstikametimizi Batı’ya çeviren Osmanlı sultanlarını. Batı’ya karşı Kurtuluş Savaşı verip de Türkiye’yi bu uğursuz coğrafyadan çıkarıp Batı’ya yürüten Atatürk’ümüzü... Onları düşündüm..." ifadesini kullandı.

Özkök, "Türkler, ilk kuruluş hikâyelerinden itibaren hep Batı’ya yürüdüler... Atalarımız çok haklıymış... Başın bir kere daha sağ olsun ey Beyrut... Allah size yine o yasemin kokulu şehrinizi geri versin... Yıllardır birbirini gırtlaklayan Orta Doğu insanından çoktandır umudumu kestim... O yüzden Allah’a dua ediyorum." yorumunu yaptı.

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