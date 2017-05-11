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Medya

Ertuğrul Özkök: Yeni Şafak'ın yayın yönetmeni celallenmiş; kılıç kuşandı, savaşa gidiyor

"Gazanız mübarek olsun İbrahim Bey, lütfen en önden siz buyurun"

11 Mayıs 2017 11:19

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül'ün "ABD, PKK/PYD konusunda ikna edilemezse geriye tek bir plan kalır. O da Suriye sınırı boyunca en az dört bölgeden tereddütsüz müdahale etmektir" ifadesiyle ilgili olarak "Gazeteci İbrahim Bey kılıç kuşandı, savaşa gidiyor" dedi.

Özkök, "Bir celallenmiş ki; Amerika Birleşik Devletleri’ne veriyor ayarı" ifadesini kullandı. 

Ertuğrul Özkök'ün "AKP’li kardeşim bak bu adam niye hakaret ediyor" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Gazeteci İbrahim Bey kılıç kuşandı, savaşa gidiyor

Maşallah Mehmetçiğin sırtından savaş ilan eden edene...

Dün bir baktım, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül bir celallenmiş ki...

Amerika Birleşik Devletleri’ne veriyor ayarı...

Neymiş, Suriye’den elini çekmezse bu Türkiye için savaş nedeni olurmuş...

Breh breh...

Esad’a ayar, Rusya’ya ayar, İran’a ayar, Amerika Birleşik Devletleri’ne ayar, YPG’ye ayar...

Eh, Rusya ve İran’la birlikte olduğuna göre, birkaç gün sonra Çin’e de ayar gelir...

Yani baksan dünyada bir tek süper güç kalmış...

O da Türkiye....

Gazanız mübarek olsun İbrahim Bey...

Lütfen en önden siz buyurun...

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