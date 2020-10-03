Ertuğrul Özkök yazdı: Dubai’nin göbeğinde 5 metre 17 santim boyunda devasa çırılçıplak bir erkek heykeli...

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Michelangelo’nun ünlü Davut heykelinin bire bir ölçüde 3D replikasının gelecek yıl Dubai'de yapılması planlanan Dünya Fuarı’nda İtalyan pavyonunun ortasında sergileneceğini yazdı. "Düşünebiliyor musunuz? Dubai’nin göbeğinde 5 metre 17 santim boyunda devasa çırılçıplak bir erkek heykeli" diyen Özkök, Müslüman Arapların tepkisi ne olacağını merak ettiğini ifade etti.

Özkök, bir sansür girişiminin yapılıp yapılmayacağı sorusunu gündeme getirirken, şunları kaydetti:

"Neden diye sorarsanız.... Bundan 15 yıl önce, 2005 yılında Türkiye’de ilginç bir Davut olayı yaşamıştık... İstanbul Bienali’nde sergilenecek bir Davut heykelinin başına çok ilginç bir şey gelmişti. Onu hatırladım da ondan..."

Özkök, Bienal'de sergilenen avut heykeliyle ilgili yaşanan geçmiş dönemki yaşantıyı şöyle aktardı:

DAVUT heykelinin bir kopyasını da Türk sanatçı Serkan Özkaya 2005 yılında 9’uncu İstanbul Bienali için yapmıştı. 5.17’lik normal boyunun iki katındaydı ve altın rengine boyanmıştı. Ancak krapondan yapılan heykelin yerleştirilmesi sırasında bir kaza olmuş ve heykel parçalanmıştı. Tek tesellimiz ise kazada montajı yapan iki işçiye hiçbir şey olmamasıydı. Neticede olan sadece heykele olmuş, bienalde sergilenememişti. Bunu bildiğim için acaba Davut’un başına Dubai’de de aynı kaza gelir mi diye merak etmiyorum değil..."