Ertuğrul Özkök: Yanlış mı anladım, Pinterest benim halayımı ti’ye mi alıyor yoksa?

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Diyarbakır'da gazeteci İsmail Saymaz'la halay çektiği görüntünün ardından, Pınterest’ten e-mail yoluyla gelen zeybek fotoğrafları galerisi için, “Yanlış mı anladım, Pinterest benim halayımı ti’ye mi alıyor yoksa?” diye sordu

Özkök şöyle yazdı:

“Pınterest benim en ilgiyle izlediğim fotoğraf sitesi... En güzel tarafı, algoritması sayesinde herkesin ilgi alanlarını buluyor ve ona uygun resimleri sunuyor. Bunu e-mail yoluyla da size bildiriyor. Dün benim için hazırladıkları paket çok ilginçti. En güzel zeybek fotoğraflarını bulup bir paket yapmışlar. Bunu ‘Günün Fotoğrafı’ olarak sunuyorlar. Halit Dokuzoğuz çekmiş ve tasarlamış. Çok beğendim gerçekten.

Yalnız pirelendim... Zeybek fotoğrafı severim ama ilgi alanımda ne ilk ne sonuncu sırada... Durup dururken ne bu diye düşündüm... Acaba algoritma da halay çektikten sonra başıma gelenleri görüp beni hafiften ti’ye mi alıyor... Bana ‘Sen Egelisin zeybeğine dön’ mü diyorlar... Yoksa ben mi çok alıngan oldum.”

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