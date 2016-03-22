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Jennifer Garner'ın Ben Affleck'ten boşanma nedeni 'anlaşılmaz dövmeler' mi?

Ertuğrul Özkök: Vücuttaki anlaşılmaz dövmeler boşanmak için neden olur mu?

22 Mart 2016 16:35

Hollywood'un ünlü çiftlerinden Ben Affleck ve Jennifer Garner, boşanma kararı aldıklarını evliliklerinin 10'uncu yıl dönümünden bir gün sonra açıkladı. Hürriyet yazarı Ertuğruk Özkök, çiftin boşanma kararının perde arkasını yazdı. 

“Ben Affleck’in kötü hal ve gidişi, evine ilgisizliği ve vücudundaki anlaşılmaz sarı ve kırmızı dövmeler” olduğu söyleniyor" diyen Özkök, "Vücuttaki anlaşılmaz dövmeler boşanmak için neden olur mu?" diye sordu.

Garner ve Affleck çifti, yayımladıkları ortak bildiride "Çok ve dikkatli düşündükten sonra zor bir boşanma kararı aldık" açıklaması yapmıştı.

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