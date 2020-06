Ertuğrul Özkök: Virüs sanki hepimizi eşitlemiş, belki de ilk defa herkesin önüne kendimiz olarak çıkabiliyoruz

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının herkesi eşitlediğini belirtti. Özkök, "Tek dünya ve hepimiz işte böyleyiz. Ev hallerimizde, en kendimiz olduğumuz mekânda. Belki de ilk defa herkesin önüne kendimiz olarak çıkabiliyoruz." düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Cumartesiyi pazara bağlayan gece saat 03.00’ten itibaren Rai 1 televizyonunun karşısındaydım. Çok sayıda sanatçının evinden yaptığı 'oturma odası konserleri'ni izledim. Hepsi yıllardır izlediğim sanatçılar, küresel birer dev hepsi... Onları ilk defa evlerinin oturma odasında görüyoruz." ifadesini kullandı.

Özkök, "Bir anda bizlerden biri hepsi, Lady Gaga siyah saçlı, Keith Richards’ın önünde yarısı içilmiş bir bardak bira, Paul McCartney desen tonton bir ihtiyar. Kimse bir şeyini saklamıyor. Kimse başka bir şey olmak istemiyor. Hepsi sanki hepimiz... Virüs sanki hepimizi eşitlemiş.Tek dünya ve hepimiz işte böyleyiz. Ev hallerimizde, en kendimiz olduğumuz mekânda. Belki de ilk defa herkesin önüne kendimiz olarak çıkabiliyoruz. Hepimiz birer arka pencerede oturuyoruz. Karşımızda apartman daireleri gibi bölünmüş oturma odaları. Ve Rolling Stones belki de bütün dünyaya en anlamlı şarkısını söylüyor: 'You Can’t Always Get What You Want'. 'Arkadaş... Her zaman istediğin her şeye sahip olamazsın' 21’inci yüzyılın hırslarına... Açgözlülüklerine... 'Sen benim kim olduğumu biliyor musun' kibrine. İstediği her şeyi, kanunları, vicdanı, adaleti hiçe sayarak elde etmeye çalışanlara. Hepimize tam yerine oturan bir 'postkorona tokadı', bakalım bu dünya koronanın bize verdiği bu dersi anlayacak mı" görüşünü savundu.

