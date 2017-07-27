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Ertuğrul Özkök vasiyetini açıkladı: Bütün organlarımı bağışlayın...

"Bütün hayvanlara, özellikle de sokak hayvanlarına insanmış gibi davranın"

27 Temmuz 2017 13:40

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök,  bugünkü yazısında vasiyetini açıkladı. "Yani öldüğümde iş görebilecek bütün organlarımı bağışlayın." diyen Özkök, "Bütün hayvanlara, özellikle de sokak hayvanlarına insanmış gibi davranın..." ifadesini kullandı.

Özkök'ün Hürriyet gazetesinde bugün yayımlanan yazısından ilgili bölüm şöyle:

Harun Kolçak’ın ölümünden sonra yazdığım yazıda, onun bıraktığı bir vasiyetten söz etmiştim. Bütün organlarını bağışladığı ve sokak hayvanlarına sahip çıkılmasını istediği bir vasiyet olduğu söyleniyordu.

“Ona bu vasiyet yakışır”, “Bize de bu vasiyeti yazmak...” diye düşünmüştüm.

Ancak babası Eşref Kolçak ve avukatı Harun Kolçak’ın böyle bir vasiyeti olmadığını açıkladı.

O zaman bu iki dileği ben kendi vasiyetim olarak şimdiden açıklayayım.

“Harun Kolçak’a yakışır” diye düşünmüştüm.

Vallahi bana da yakışır.
Kendine insan diyen herkese de...

Yani öldüğümde iş görebilecek bütün organlarımı bağışlayın...

Bütün hayvanlara, özellikle de sokak hayvanlarına insanmış gibi davranın...

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