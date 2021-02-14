Ertuğrul Özkök: Uzaya gidecek ilk millî aracımızın Ay’a sert dokunuş yaptığı an bütün Türkiye’de “Aya Benzer” çalmalı

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, "Mustafa Sandal 1990’lardan beri kim bilir kaç nesli bu şarkıyla büyüttü. Evet, uzaya gidecek ilk milli aracımızın Ay’a sert dokunuş yaptığı an bütün Türkiye’de 'Aya Benzer' çalmalı..." görüşünü savundu.

Özkök, "Günün sorusu şu: 2023’te ilk milli ve yerli aracımız Ay’a sert iniş yaparken Türkiye’de radyolar televizyonlar hangi şarkıyı çalmalı... Herhalde milliyetçi ve ulusalcıların aklına hemen 'İstiklal Marşı' gelecektir... Osmanlıcılar ise 'Mehter Marşı' diyecek... Popçu gençler için Tarkan’ın 'Ay'ı var... Ancak Tarkan’ın 'Ay' adlı şarkısındaki ay, 2023’de sert iniş yapacağımız Ay değil... 'Ay kahroldum...' nakaratındaki ay... Saian’ın 'Ay Şarkısı' var... 'İçimde bir şarkısı/ göğsümde Ay taşından kolye' diyen bir şarkı... Harika bir trompet solo... Güzel bir hip hop yani... Ama ilk milli ve yerli aracımızın Ay’ı fethetmeye 'hip hop şarkı' ile mi gitmeli... Gençlerin bir bölümünün hoşuna gidebilir ama cami cemaatine, Alperenlere, Cacabey’lere bunu kabul ettirmek mümkün değil." düşüncesini dile getirdi.

Özkök yazısında, "Bir de Mustafa Sandal’ın 'Aya Benzer'i var... İşte bak bu olur... Hem de çok güzel olur... Üstelik uzaydan gelen ilk milli robotumuz 'Arif V 216'yı anlatan filmin de müziği.. İyi uyar yani..." ifadesini kullandı.