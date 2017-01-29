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Ertuğrul Özkök: 'Üst akıl'a karşı istiklal savaşı mı, alt aklın yarattığı bunalıma karşı 'istikrar savaşı' mı?

"1 Kasım'da AKP tek başına iktidar oldu, sonuç ortada; terör içeride, dışarıda durmadan vuruyor"

29 Ocak 2017 17:17

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, 7 Haziran'dan sonra seçmene "AKP tek başına iktidar olursa, terör biter, ekonomik sorun ve işsizlik biter, dış politika düzelir" dendiğini hatırlatarak "1 Kasım’da milletin yarısı “Peki” dedi ve AKP’yi tek başına iktidar yaptı. Sonuç ortada... Terör içeride, dışarıda durmadan vuruyor... Artık gerçek savaşımızın adı nedir? 'Üst akıl'a karşı istiklal savaşı mı... Yoksa, alt aklın yarattığı bu bunalıma karşı 'istikrar savaşı' mı..." diye yazdı.

Ertuğrul Özkök'ün Hürriyet gazetesinin bugünkü (29 Ocak 2017) nüshasında yayımlanan 'Biz Türkler ‘beyaz ayı sendromu’na mı kapıldık' başlıklı yazısı şöyle:

BÜYÜK Rus yazarı Tolstoy bir gün kardeşine şöyle bir şey söylemiş:

“Şu köşede ayakta dur ve beyaz ayıyı hiç aklına getirme...”

***

Kardeşi ayakta durup beyaz ayıyı aklına getirmemek için büyük çaba harcamış ama sonunda pes etmiş.

“Yok aklıma getirmeden edemiyorum” demiş.

***

Çok sevdiğim “Psikart” dergisi son sayısını “Obsesyon, saplantı ve takıntı”konusuna ayırmış.

Orada okudum.

***

Klinik psikologlar, “insanın bir türlü denetleyemediği, kendi kendine durmadan ortaya çıkan rahatsız edici saplantılar” için “Beyaz ayı sendromu” kavramını kullanıyormuş...

***

Bundan bir süre önce klinik psikolog bir arkadaşım, benim durumum için “Öğretilmiş çaresizlik” teşhisini koymuştu.

Psikart dergisi de ikinci teşhisi koydu:

“Beyaz ayı sendromu...”

***

Ülkemin haline bakıyorum da...

Nereye baksak aynı şeyi görüyor, nereye gitsek aynı şeyi konuşuyor, ne zaman yalnız başımıza kalsak o aynı şeyi hatırlıyoruz...

***

“Neler oluyor bize, güzel ülkemize neler oluyor...”

Bu soru, “beyaz bir ayı” gibi hiç aklından çıkmıyor...

İstiklal Savaşı mı istikrar savaşı mı

7 Haziran seçiminin sabahında ne denmişti bize...

AKP tek başına iktidar olursa, terör biter, ekonomik sorun, işsizlik biter, dış politika düzelir...

1 Kasım’da milletin yarısı “Peki” dedi ve AKP’yi tek başına iktidar yaptı.

Sonuç ortada...

Terör içeride, dışarıda durmadan vuruyor...

Dış politika malum....

Ve dün dünyanın en önemli reyting kuruluşlarından Fitch de ekonomi notumuzu düşürdü...

Şimdi düşünelim...

Artık gerçek savaşımızın adı nedir?

“Üst akıl”a karşı istiklal savaşı mı...

Yoksa, alt aklın yarattığı bu bunalıma karşı “istikrar savaşı” mı...

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ETİKETLER

Hürriyet gazetesi7 Haziran1 KasımAKP

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