Ertuğrul Özkök: Upper Cihangir’in ‘kuş beyni’ kararını ben de destekliyorum

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, T24 yazarı Tuğrul Eryılmaz’ın ‘Düzeyli Magazin’ köşesinde Mülkiye ve TRT Haber Merkezi'nden arkadaşı Reha Atasagun'dan gelen “hayvanlı küfürlerden vazgeçme” çağrısını aktardığı yazısına atıfta bulundu.

Özkök, “Önerinin sahibi benim de TRT yıllarımdan tanıdığım Reha Atasagun’muş... Başlangıç için de şunu önermiş: Küfür ve benzetmelerimizde ‘köpekleşme’ ve ‘kuş beyni’ gibi ifadeleri kullanmayalım... Aynen katılıyorum ve bugünden itibaren uygulamaya başlıyorum” dedi.

Eryılmaz, 27 Ağustos tarihinde yayımlanan, “Cihangir kafelerinden ünlü, az ünlü ve ünsüzlerle enformatif ve öğretici enstantaneler” başlıklı yazısında, “Yeminle, tam bu yazıyı yazarken Mülkiye ve TRT Haber Merkezi'nden arkadaşım Reha Atasagun'dan güzel bir öneri geldi. Hepimizi hayvanlı küfürlerden vazgeçmeye çağırıyor ve bunun için herkesi kendi çevresinde küçük kampanyalar düzenlemeye çağırıyor. "Köpekleşme", "kuş beyinli" demekten vazgeçmek hiç zor değil. Ben bile beceriyorum” diye yazmıştı.

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