Ertuğrul Özkök: Ülkesine dönen konsolosun yatak odasının diplomatik muafiyeti var mı?

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, 2 Ekim'de Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı olayından hareketle 5 Nisan 1991'de Türkiye'de meydana gelen başka bir konsolosluk hadisesi ve konsolosluk görevlisinin tutuklanmasını hatırlatarak diplomatik muafiyet meselesine dikkati çekti. Özkök, "Merak ettim...Acaba ülkesine dönen konsolosun yatak odasının diplomatik muafiyeti var mı?" sorusunu yöneltti.

"Sözleşme, konsolosluğa girilmesine izin veriyor"

13 Ekim tarihli köşesinde, 1963 tarihli 'Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi'ni vurgulayan Hürriyet yazarı Sedat Ergin sözleşmenin ev sahibi ülke polisinin konsolosluk mekânına girebilmesine izin verdiğini aktardı. Sedat Ergin, 5 Nisan 1991'de Türkiye'de Irak ordusunun saldırılarını protesto etmek amacıyla 30-40 kişilik bir Türkmen topluluğunun Okmeydanı’ndaki Irak Başkonsolosluğu’nun önünde toplanarak, Saddam Hüseyin aleyhinde slogan attığını başkonsolosluğun ikinci ve üçüncü katından otomatik silahlarla göstericilere yaylım ateş açıldığını, bu ateş sonucu iki Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini bildirdi.

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Yazar Ertuğrul Özkök, yazısında yer verdiği olayı Hürriyet’ten Sedat Ergin’in köşesinde okuduğunu, Irak Başkonsolosluğu’ndaki ataşenin konsolosluğun mutfak bölümünde gözaltına alındığını belirtti. Özkök, "Merak ettim...Acaba ülkesine dönen konsolosun yatak odasının diplomatik muafiyeti var mı?" dedi.

Ertuğrul Özkök'ün "Jet Sosyete’ bu kareye nasıl girdi" başlığıyla (19 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz