Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, "Ülkenin bütün sorunlarına rağmen kasabalarında köylerinde başka yeni bir Türkiye de doğuyor, bu 'Öteki Türkiye' çok güzel" düşüncesini dile getirdi.

Efes Ultra Maratonu’nu yazan Özkök, “Türkiye geceleri siyaseti tartışırken İzmir’in Selçuk ilçesinde ilginç bir şey oluyor. Gece tam yarısına yaklaşmıştır. 120 kilometrelik Ultra Efes Maratonu’na katılan yarışmacılar Selçuk’un İstasyon Meydanı’na 6 kilometre mesafeye gelmiştir. İşte o son duraklama yerinde, maratonun birinci sırasında koşan kadın, kendisini bekleyen bir arabanın yanına gelir. Arabanın yan aynasına bakarak dudak boyasını sürer ve sonra koşmaya devam eder. Genç kadının adı Seda Nur Çelik’tir... Biraz sonra Selçuk’un ödüllü İstasyon Meydanı’nda sona eren yarışı o kırmızı dudak boyasıyla birinci olarak bitirecektir. Tam 18 saat 48 dakika 23 saniyede tamamlamıştır 120 kilometrelik ultra maraton parkurunu... İkinciliği Çiğdem Topatan, üçüncülüğü ise Devlet Pasin Ulutan aldı." ifadesini kullandı.

Özkök yazısında şunları kaydetti:

"Efes Ultra Maratonu bu yıl çok ilginç sahnelere tanık oldu. Yol boyunca zeytin toplayan kadınlar erkekler yollara koştu. Maratonun geçtiği köylerde masalar kuruldu. Gözlemeler yapıldı, zeytinler paylaşıldı. Yol boyunca gençler maratoncuların geçişi sırasında zeybek oynadılar. Yani Fransa Bisiklet Turu gibi sahneler yaşandı.

Evet arkadaşlar... O kadar üzülmeyin... Türkiye’nin bütün sorunlarına rağmen kasabalarında köylerinde başka yeni bir Türkiye de doğuyor. Ve emin olun bu 'Öteki Türkiye' çok güzel. 11 Nisan’da İzmir maratonu koşulacak... Orada da göreceksiniz zeybekleri, zeytin masalarını…”