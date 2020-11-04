Ertuğrul Özkök: Tweet vampirleri yine işbaşı yapmış, bir avuç aşağılık yaratık, bir milletin tükürükleri ile kendi salyalarında boğuldu

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan, AFAD'ın 6,6, Kandilli'nin 6,9 büyüklüğünde açıkladığı deprem sonrası kin ve nefret yaydıkları belirtilen 52 kişi hakkında işlem yapılmasını köşesine taşıdı. Özkök, "Tweet vampirleri yine işbaşı yapmış ama bu defa sökmedi" düşüncesini dile getirdi.

Özkök yazısında, "Attıkları tweet’lerle kin ve nefret yaratmaya çalışan 52 kişi hakkında işlem yapılmış...Üçü tutuklanmış...Tweet vampirleri yine işbaşı yapmış...Ama bu defa sökmedi...O bir avuç aşağılık yaratık, bir milletin tükürükleri ile kendi salyalarında boğuldu... " görüşünü savundu.

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