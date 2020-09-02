Ertuğrul Özkök: Türkiye’yi yere göğe koyamayan dostlarımda şimdi bir düş kırıklığı var

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, "Son 10 yıldır Amerika, İngiltere, Fransa ve Almanya’daki arkadaşlarımdan da işitiyorum. On yıl önce Türkiye’yi yere göğe koyamayan dostlarımda şimdi bir düş kırıklığı var." düşüncesini dile getirdi.

8 yıl önce Yunan gazeteci Vangelis Papadopoulos’un Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakan olduğu dönemde biyografisini yazdığını hatırlattı.

Papadopoulos ile o dönemde yaptığı röportajda, “Nerede? Keşke bizim de Erdoğan’ımız olsa.” dediğini anımsatan Özkök, 8 yıl sonra Papadopoulos’un fikrinin değiştiğini belirtti.

Özkök, "10 yıl önce Atina’ya her gittiğimde, bir taksi şoförüne sorduğumda o günün Başbakanı Erdoğan hakkında duyduğum buna yakın sözlerdi. Dün Yorgo Kırbaki’yi arayıp şunu sordum: 'Sence 8 yıl önce Türkiye Başbakanı’nın bu biyografisini yazan Vangelis Papadopoulos, bugün Türkiye Cumhurbaşkanı’nın biyografisini yazsa neler derdi?' Yorgo şu cevabı verdi: 'Neler yazacağını bilemem tabii ama şunu çok iyi biliyorum: O yazar artık Erdoğan’a çok muhalif...' Buna benzer yaklaşımları son 10 yıldır Amerika, İngiltere, Fransa ve Almanya’daki arkadaşlarımdan da işitiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Özkök, "On yıl önce Türkiye’yi yere göğe koyamayan dostlarımda şimdi bir düş kırıklığı var. Öyleyse ne oldu bu son 10 yılda... Akdeniz’de eller tetikteyken, hepimizin kalbi orada atarken belki bu soruyu sormak zamansız görünebilir... Ama bir gün bu soruyu sormamızın zamanı gelecek. Sadece iktidarın değil, hepimizin cevaplaması gereken bir zaman..." ifadesini kullandı.

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