Ertuğrul Özkök: Türkiye’nin Azeri soydaşlarımıza yapacağı en güzel katkı, barışçı yolları açık tutmak ve diplomasi masasının devrilmemesini sağlamak

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Azerbaycan ve Ermenistan hattındaki çatışmaya ilişkin olarak, "Türkiye’nin burada Azeri soydaşlarımıza yapacağı en güzel katkı, barışçı yolları açık tutmak ve diplomasi masasının devrilmemesini sağlamaktır." görüşünü savundu.

Özkök, "Türkiye’ye gelince... Beni dünyada en etkileyen dış şehitliğimiz Bakü’dekidir. Koskoca bir Osmanlı coğrafyasının oralarda kalmış evlatları mezar taşları üzerinde bize derslerle dolu hikâyeler anlatır. Kafkasya, biz Türkler için çok karmaşık bir duygu coğrafyasıdır... İçinde Enver Paşa maceracılığı olan her Türk’ün Kızılelma’ya giriş kapısıdır orası... Bir yandan soydaşlığın, bir yandan kökenlerimize dönmenin, bir yandan Asya’daki soydaşlarla birleşip muazzam bir Kızılelma ateşinin yanmasına neden olan karmakarışık bir duygu yumağıdır... Ama bilelim ki tıpkı Ortadoğu gibi, orası da pek tekin bir coğrafya değildir bizim için. Bir hüsran, ıstırap ve kırılmış gururlar mezarlığıdır Kür Nehri’nin öte yakası" düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Ve unutmayalım ki, 1990’lardaki 'Adriyatik’ten Çin’e' sloganı çok iş açmıştır başımıza. Ben bir Kafkasya uzmanı değilim... 1980’lerin ikinci yarısında o coğrafyalarda çok dolaşmış bir Türk gazetecisi olarak naçizane görüşüm şudur. Türkiye’nin burada Azeri soydaşlarımıza yapacağı en güzel katkı, barışçı yolları açık tutmak ve diplomasi masasının devrilmemesini sağlamaktır. Eğer dikkatli davranılmazsa, bugün Suriye’deki, Akdeniz’deki, Ortadoğu’daki, Balkanlar’daki yalnızlık, korkarım orada da bir kader gibi alnımıza yazılabilir. Bu da sadece bize değil, Azeri soydaşlarımıza da büyük zarar verir..." ifadesini kullandı.

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