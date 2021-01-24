Ertuğrul Özkök: Türk ve Kürt gençleri birlikte gülmek, kahkaha atmak istiyor

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Rawest ve YADA (Yaşama Dair Vakıf) ile “Kurdish Studies Center” tarafından ortaklaşa yapılan araştırmanın verilerine değinerek, “Türk ve Kürt gençleri birlikte gülmek, kahkaha atmak istiyor” değerlendirmesini yaptı.

Özkök yazısında, "Örneklem alınan Kürt gençleri ile Türkiye genelindeki Türk gençleri televizyonda en çok ne seyretmeyi seviyor: Türkiye genelindeki gençlerle örneklem alınan Kürt gençleri yüzde 43 ile birinci sıraya parodi programlarını koyuyor.Yani mizahı... Peki ikinci sırada ne var? Yüzde 39 ve yüzde 36 ile komedi programları... Ya o her akşam televizyonda siyaset konuşan programlar? Sıkı durun.. İlk 12 tercihte tek siyaset yok... Yokkk.... Arkadaş şunu iyi bilelim... Türk ve Kürt gençleri birlikte gülmek, kahkaha atmak istiyor... Onu seviyor." ifadesini kullandı.