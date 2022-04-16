Ertuğrul Özkök: Turgut Özal öldüğünde bankada kaç parası vardı?

Ertuğrul Özkök, eşinin adına gönderme yapan "Tansu'ya Mektuplar" başlığı altında yazdığı ve "newsletter" olarak paylaştığı yazılarında bugün, Hürriyet gazetesinin Nurettin Kurt imzalı 'İşte Özal'ın mirası' haberini hatırlatarak, "Özal’ın hazine bonolarının parasal karşılığı bugün 250 bin dolar civarında. Evet rahmetli Özal’ın ailesine bıraktığı parasal varlık bu. Ötekileri de şu listede görebilirsiniz.

İki dubleks daire ve Kartal’da bir daire. Ayrıca 4 arsa…" ifadelerini kullandı.

Özkök'ün, "Turgut Özal öldüğünde bankada kaç parası vardı" başlığıyla paylaştığı yazısı şöyle:

Turgut Özal öldüğünde bankada kaç parası vardı

Belki şaşıracaksınız ama toplam 306.833 TL’si vardı.

İsterseniz tam ayrıntısı ile vereyim.

Ziraat Bankası’nda bir hesapta 2.340, bir başka hesapta 304.493 TL.

Bu bilgiyi, geçen gün kaybettiğimiz Hürriyet’in Sedat Simavi ödüllü polis ve adliye muhabiri Nurettin Kurt’un 2 Kasım 1994 günkü haberinden öğrenmiştik.

Sedat Ergin bugünkü Hürriyet’te Nurettin Kurt’u anlatan çok duygulu bir yazı yazdı.

Özal’la ilgili haberi de tekrar oradan hatırladık.

Haberin spotundaki ilgi çekici ayrıntı

Bu arada bir ayrıntıyı vereyim.

Bu rakam, Türk lirasından 6 sıfırın atıldığı 2004 yılından 10 yıl önce yazılmıştı.

Bugün üzerinden 28 yıl geçti.

Bu haberi bugün okuduğumuzda ibret dolu birçok sonuç çıkıyor.

O nedenle gelin 28 yıl sonra bu haberi bir kere daha birlikte okuyalım.

Hürriyet’in manşeti şöyle:

“İşte Özal’ın mirası…”

Açılış spotları da şöyle:

“Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı, bir türlü açıklanmayan mal varlığı listesini Hürriyet ele geçirdi. Bu malların beklenenden çok az olduğu görüldü.”

Semra Özal'ın verdiği veraset beyannamesi



Nurettin Kurt bu mal bildirimini, Özal 1993 yılından öldükten sonra Semra Özal imzasıyla verilen veraset beyannamesinden almış.

Hemen altında da şu ifade var:

“Mal varlığında sürpriz azalma…”

Açıklanan mal varlığı, Özal’ın politikaya atıldığı 1983 yılından azmış.

O nedenle “Acaba ailenin öteki üyelerinin üzerine mi yapıldı” diye onlardan da bal bildirimi istenmiş.”

Banka hesabından başka ne parası var



Peki Özal’ın açıklanan mal varlığında bankadaki bu küçük paradan başka ne var:

Hazine bonoları var…

Onların da biri 730 milyon TL, öteki 1 milyar 165 milyon TL…

Yani toplam 1 milyar 895 TL.

1994’ün rakamlarını bugün anlamak zor.

İsterseniz bu miktarın dolar üzerinden ne ettiğine bakalım.

O günün 130 bin doları bugün kaç dolar

O gün dolar kuru şöyle:

1 dolar = 14.664 TL…

Kabaca hesapladım 130 bin dolar ediyor.

Benim matematiğim yetmediği için bankacı bir arkadaşıma sordum:

1994 yılındaki 130 bin dolar bugün ne eder?

O günün 1 dolarının satınalma gücününün bugün karşılığı 1.91 dolarmış.

Bu durumda Özal’ın hazine bonolarının parasal karşılığı bugün 250 bin dolar civarında.

Evet rahmetli Özal’ın ailesine bıraktığı parasal varlık bu.

Ötekileri de şu listede görebilirsiniz.

İki dubleks daire ve Kartal’da bir daire.

Ayrıca 4 arsa…

Kimbilir hangi İsviçre bankasında neyi vardır

Şimdi bunları bir kenara koyup düşünün…

O dönemde Özal için neler söylendi, hakkında neler yazıldı..

Tabii tescilli Özal düşmanları hemen şunu söyleyecektir:

“Oooo İsviçre bankalarında, vergi cennetlerinde onun gizli kapaklı ne paraları vardır…”

Bir söz vardır:

“Hakikatlerin bir gün mutlaka ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır…”

Aradan geçen 28 yıl sürede İsviçre bankalarında hesabı bulunan yüzlerce siyasetçinin, iş insanının, sporcunun paraları ortaya çıktı.

Hacker’lar vergi cennetlerindeki gizli hesapları ortaya döktü…

Özal’a ait bir tek kayıt gördük mü…

28 yılda en büyük tekzip nereden geldi

Ama en büyük tekzip, Semra Özal’ın yaşadığı hayat ve mekanla geldi.

Onun yaşadığı hayata kimse Filipinlerdeki Marcos hanedanının hayatı diyemez…

Semra Özal bugün mütevazı denilecek bir hayat yaşıyor.

Bunların dışında bildiğimiz tek şey, Efe Özal üzerine Miami’deki evdi.

Evlendiklerinde ilk eşi Zeynep’in babası İzmir’li varlıklı bir iş insanıydı.

Bildiğim kadarı ile bugün artık o ev de yok.

Efe Özal boşanırken, eşi ile aralarındaki en büyük mesele oturdukları evdi.

O ev Semra Özal’a Turgut Bey’den kalan evin satılmasıyla alınmıştı.

İçlerinde eline toplu para geçen tek aile üyesi Ahmet Özal oldu.

O da medyadaki ansiklopedi savaşları sırasında, elindeki Larousse ansiklopedisinin Türkiye hakkını milliyet gazetesine satarak elde etmişti.

O parayı da har vurup harman savurdu.

Demirel'in cenazesinde gördüğüm eski bakanların ayakkabıları

Sadece o mu?

Bu ülkede 35 yıldan çok devlet yönetiminde kalmış rahmetli Süleyman Demirel’den geriye ne kaldı?

Onun İslamköy’deki cenazesine katılan eski maliye bakanlarını, ulaştırma, ekonomi bakanlarını tek tek gözlemledim.

Altında lüks araba olan tek kişi yoktu. Ayakkabıları ve elbiseleri eskiydi.

Siyasete girdiğinde varlıklı bir ailenin çocuğu olan ve en büyük haksızlığa uğrayarak idam edilen rahmetli Adnan Menderes’ten kalan ne var…

Celal Bayar’ın torunları hayatlarını çalışarak kazanıyor.

İsmet İnönü’nün de…

Rahmetli Ecevit’i saymama bile gerek yok.

Bilelim ki bu insanların çoğu büyük haksızlıklara uğradılar.

Türkiye’de siyaset zor bir zanaat yani…