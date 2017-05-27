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Ertuğrul Özkök: Turgay Güler'in piyano resitali Brüksel gezisine damga vurdu; Nuh Albayrak "Maşallah" diyerek izledi

"Çaldığı parça, Ferdi Tayfur'un 'Emmioğlu' şarkısı"

Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler...

27 Mayıs 2017 13:17

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök,  NATO zirvesi için Brüksel'e giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a uçak yolculuğu sırasında eşlik eden Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler'in gezi sırasında piyano çaldığını aktardı. Özkök, Güler'in 'piyano resitali'ni Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak'ın "Maşallah" diyerek izlediğini söyledi. 

Ertuğrul Özkök'ün "Sayın komutan niye adını vererek söylemiyorsun" başlığıyla yayımlanan (27 Mayıs 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

A-340 Piyano resilatini "Maşallah" diyerek dinleyen gazeteci kim?

ERSOY Dede, Cumhurbaşkanı’nın bu gezisine katılmadı ama onun sitcom boşluğunu Gazeteciler.com’dan Hadi Özışık doldurdu.

Brüksel gezisinin olayı, Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler’in çaldığı piyano olmuş.

Gazetecilerin kaldığı otelde onu piyano çalarken gösteren video Gazeteciler.com’a kondu.

Çaldığı parçaya baktım...

Ferdi Tayfur’un “Emmioğlu” şarkısı. Damardan arabesk piyanoya da iyi gitmiş vallahi...

Turgay Güler piyano çalarken, dinleyen gazetecilerden birinin iki defa üst üste “Maşallah” demesi de dikkati çekiyor.

Bu gazetecinin kim olduğunu merak ettim ve araştırdım.

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak’mış...

Nazar değmesin inşallah...

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