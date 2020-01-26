Ertuğrul Özkök: Tuğrul Eryılmaz’ın T24’teki seviyeli magazin köşesini her hafta büyük bir merakla bekliyorum

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, T24 yazarı Tuğrul Eryılmaz'ın 'Düzeyli Magazin' köşesindeki yazılarını gündeme aldı. Özkök, "Hastasıyım diyorum" diyerek Eryılmaz'ın yazılarını her hafta merakla takip ettiğini dile getirdi.

Özkök, 26 Ocak 2020 tarihli yazısında Eryılmaz'ın 'Gazeteci' gazetecinin kurdudur, 60 ortalarından bugüne tiyatro, Chaplin'ime dokunma' başlıklı yazısından iki bölüme yer verdi. Özkök, "Tuğrul Eryılmaz’ın T24’teki seviyeli magazin köşesini her hafta büyük bir merakla bekliyorum" yazdı.

Özkök'ün yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Hastasıyım” diyorum ya...

Sonuna kadar haklıyım.

Tuğrul Eryılmaz’ın T24’deki seviyeli magazin köşesini her hafta büyük bir merakla bekliyorum.

Bu hafta bir şikâyeti var.

Bir T24 yazarı olarak, sitenin liberal yazarlarıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nu bir araya getiren o yemeğe niye davet edilmediğini soruyor.

“O masada bir anarko-Marksiste yer yok muydu” diye soruyor.

Ben olsam “O masada seviyeli bir magazinciye yer yok mu” diye sorardım.

Kesin sıkışıp yer açarlardı.

Güzel bir 'Yerli tartışma, gereksiz atışma' planı

TUĞRUL Eryılmaz “yerli tartışma, gereksiz atışma” diye nitelediği televizyon tartışma programları ile ilgili 5 maddelik bir plan ortaya attı.

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BİR: Tartışma programları 1 saati geçmemeli.

İKİ: Hiçbir moderatör haftada birden fazla program yönetmemeli. Derslerini çalışamadıkları sorularından ve çaresiz kalmalarından belli oluyor.

ÜÇ: Kadın tartışmacının olmadığı programlardan erkeklik vergisi alınmalı.

DÖRT: Tartışma sırasında Google’a bakmak yasaklanmalı.

BEŞ: Hiç değilse dizi tekrarı gibi gün içinde tartışma programları yeniden yayınlanmamalı.

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Hiç de fena değil, değil mi..."

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