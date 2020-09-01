Ertuğrul Özkök: TSK, angajman seviyesini gemi komutanına kadar indirmiş ama savaşa gireceksek, bunun kararı en tepede alınmalı

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, eski İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu'nun "TSK, angajman seviyesini gemi komutanına kadar indirerek gemi komutanlarına olası bir tacizde Ankara’ya sormadan 'vur emri' yetkisi verildi" iddiasını köşesinde yorumladı. Özkök, "Böyle bir kararı Ankara en üst düzeyden vermelidir. Savaşa gireceksek, bunun kararı en tepede alınmalıdır." düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Haber Yeni Şafak gazetesinden. Kaynağı da eski bir istihbaratçı... Ona göre Akdeniz’de dolaşan savaş gemilerimizde angajman kuralları değiştirilmiş ve karar gemi komutanına bırakılmış. Yani bir komutan, gerekli gördüğünde karşı taraftaki hedefe ateş açabilecek. Aman dikkat diyorum... Böyle bir yetkiyi son defa Suriye hava sahasında, F-16 komutanlarına bırakmıştık. Sonuç, bir Rus uçağının düşürülmesi, pilotunun ölmesi oldu. Gerisini hep birlikte izledik..." görüşünü savundu.

Özkök, "Unutmayalım, o sularda karşımızda gezen sadece Yunanistan değil... Fransa var, İtalya var, Amerikan donanması var, Mısır var, İsrail var... Birleşik Arap Emirlikleri’nin F-16’ları var... Şahsi görüşüm şudur: Böyle bir kararı Ankara en üst düzeyden vermelidir. Savaşa gireceksek, bunun kararı en tepede alınmalıdır. Aman dikkat... Diplomasi henüz son sözünü söylemedi. Mantık da yerini duygulara bırakmamalı..." ifadesini kullandı.

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TIKLAYIN | Eski İstihbarat Daire Başkanı: TSK, angajman seviyesini gemi komutanına indirdi; gemi komutanlarına olası bir tacizde Ankara’ya sormadan “vur emri” yetkisi verildi