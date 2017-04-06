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Ertuğrul Özkök: Trump'ı dinlerken aklıma Davutoğlu geldi...

"Artık 'Önce Amerika' deme zamanı geldi"

06 Nisan 2017 11:51

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, ABD Başkanı Donald Trump'ın “Ben dünyanın lideri değilim. Amerika Birleşik Devletleri’nin başkanıyım. Artık ‘Önce Amerika’ deme zamanı geldi" ifadesiyle ilgili olarak "Aklıma Ahmet Davutoğlu’nun bizi Ortadoğu bataklığına götüren o sözleri geldi; 'Burası bizden sorulur" dedi.

Ertuğrul Özkök'ün "İnsan yurtdışına çıkınca neden aklı fikri açılıyor" başlığıyla yayımlanan (6 Nisan 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Trump'ı dinlerken aklıma neden Davutoğlu geldi

ABD Başkanı Trump, önceki gün ülkesinde 1 trilyon dolarlık altyapı yatırımının başlama işaretini verirken şöyle dedi:

“Ben dünyanın lideri değilim. Amerika Birleşik Devletleri’nin başkanıyım. Artık ‘Önce Amerika’ deme zamanı geldi.”

Aklıma Ahmet Davutoğlu’nun bizi Ortadoğu bataklığına götüren o sözleri geldi:

“Burası bizden sorulur...” 

Evet görüyoruz soruluyor...

Ama hesap soruluyor...

“İslam âleminin liderliği” iddiaları geldi...

Bölgemizdeki İslam ülkelerinin bazılarında büyükelçiliğimiz bile yok...

Bence biraz daha mütevazı olup “Önce Türkiye” deme zamanı geldi.

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