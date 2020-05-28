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Ertuğrul Özkök: Trolleşmiş köşe yazarlarının yazılarının başına da 'Aman dikkat' emojisi konulabilir mi?

"Aman dikkat iftira, linç kampanyası çıkabilir"

28 Mayıs 2020 07:50

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Twitter'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın mesajlarına koyduğu "Sizi yanıltabilir" uyarısı gibi 'trolleşmiş köşe yazarları'nın yazılarının başına da 'Aman dikkat' emojisinin koyulmasını önerdi. 

Özkök, "Acaba trolleşmiş köşe yazarlarının yazılarının başına da 'Aman dikkat' emojisi konulabilir mi?Aman dikkat yalan çıkabilir... Aman dikkat küfür ve hakaret çıkabilir... Aman dikkat iftira, linç kampanyası çıkabilir" ifadesini kullandı. 

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