Ertuğrul Özkök: Tesettür modasını çok yakından takip ediyorum, başörtüsü konusunda 'türban' kelimesi çok azalırken yerini 'bandana' almış

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, 'tesettür modası'nı çok yakından takip ettiğini belirterek, "Başörtüsü konusunda 'türban' kelimesi çok azalırken yerini 'bandana' almış" düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Fashion', yani giyim tasarımı, benim pop sosyolog tarafımın en ilgiyle izlediği konulardan biri. 'Tesettür modasını' da çok yakından takip ettiğimi biliyorsunuz. Dün 'Aişe Tesettür' markasının internet sitesini incelerken aklıma bir soru takıldı. 'Tesettür tasarımcıları' bazı kavramları değiştiriyor mu? Mesela, başörtüsü konusunda 'türban' kelimesi çok azalırken, yerini 'bandana', 'şal', 'bone', 'şapka bone' 'tokalı bone' gibi kavramlar almış." görüşünü savundu.

Özkök, "Şirketin Medya Tava sitesinde yayınlanan reklamında 7 başörtüsünden sadece biri 'türban' olarak isimlendirilmiş. Geriye kalan altısı 'bandana' Şunu da söyleyeyim. Başörtüsü konusundaki tasarımda çok estetik dokunuşlar gelmiş." ifadesini kullandı.

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