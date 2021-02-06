Ertuğrul Özkök’ten “Türkiye Tarihini Değiştiren 110 Kadın” eleştirisi: Listede Nilüfer Göle, Merve Kavakçı ve Şule Yüksel Şenler de olmalıydı

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, bugünkü yazısında Doğan Satmış’ın “Türkiye Tarihini Değiştiren 110 Kadın” isimli kitabına ilişkin eleştirilerini yazdı. Ayşe Arman, Sibel Kekili, Gülse Birsel gibi isimlerin yer aldığı kitap için, “Çok iyi, çok özgürce ve çok modern kafayla yapılmış bir liste” yorumunda bulunan Özkök, ayrıca “Muhafazakâr kanadın kadınları neredeyse yok” eleştirisi getirdi.

“Bu listede Nilüfer, Merve ve Yüksel de olmalı” diyen Özkök, “Tansu Çiller var, doğru bir seçim. Nazlı Ilıcak var, o da doğru bir seçim. Ama onlar varsa, Nazlı Ilıcak’la birlikte Meclis’e giren ilk başörtülü kadın milletvekili Merve Kavakçı da olmalıydı. Tabii bir de Türkiye’de başörtüsü hareketini başlatan Şule Yüksel Şenler olmalıydı. Ve bir de “Modern Mahrem” kitabı ile demokrasi tartışmasına çok önemli özgürlükçü bir boyutu getiren Nilüfer Göle de olmalıydı” ifadelerini kullandı.

Özkök, “Hepsi bir araya gelince güzel. Ve bütün bir Türkiye fotoğrafı çıkıyor ortaya” değerlendirmesinde bulundu.

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