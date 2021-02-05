Ertuğrul Özkök'ten Turkcell CEO'suna: Ben BİP'te iktidar aleyhine de rahatça mesajlaşabilir miyim?

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök'ün "Ben BİP'te iktidar aleyhine de rahatça mesajlaşabilir miyim?" sorusuna Turkcell CEO'su Murat Erkan, "Türkiye bir hukuk devleti. Hepimiz kanunlarla bağlıyız. Vatandaş olarak haklarımız var. Turkcell 26 yıldır, 27 yıldır bu ülkede hizmet veriyor ve müşterilerin aslında birçok bilgisi Turkcell üzerinden akıyor. Yani telefonda konuşması akıyor. Bulunduğu lokasyon bilgisi akıyor. Turkcell’in bugüne kadar müşterileriyle böyle bir güven problemi söz konusu olmadı. BİP de bunlardan birisi." yanıtını verdi.

Özkök'ün, "Ama gazetelerde okuyoruz. WhatsApp görüşmelerinde şu çıktı bu çıktı diye. Onlarda bile bu sorun var." itirazına yönelik olarak, "Bu aslında tamamen o iki kişiden birinin paylaşımıyla ortaya çıkan şeyler. Yoksa bir operatörün veya işletmecinin veya şirketin paylaştığı bir veri değil. Zaten böyle olsa bugüne kadar siz hiç şey duyduğunuz mu, BİP’le ilgili şu sözünden dolayı biri tutuklandı diye. Biz 6-7 yıldır bu platformu işletiyoruz. Ben hiçbir vaka görmedim." ifadesini kullandı.

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